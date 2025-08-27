Îl îngrijorează situaţia lui Yamal Starul de la Barcelona, avertizat: „Dacă mergi în vacanță cu o femeie mai în vârstă, asigură-te că e mama ta”
Lamine Yamal (foto: IMAGO)
Îl îngrijorează situaţia lui Yamal Starul de la Barcelona, avertizat: „Dacă mergi în vacanță cu o femeie mai în vârstă, asigură-te că e mama ta"

Silviu Dumitru
Publicat: 27.08.2025, ora 15:07
Actualizat: 27.08.2025, ora 15:12
  • Fostul fotbalist Freddy Adu (36 de ani) i-a oferit sfaturi lui Lamine Yamal (18 ani), tânăr jucător cu care se identifică.
  • În această vară, starul de la FC Barcelona a apărut alături de mai multe femei mai în vârstă decât el.

În urmă cu 15 ani, Freddy Adu era considerat unul dintre cei mai talentați jucători la nivel mondial.

A jucat pentru prima oară în MLS la doar 14 ani, a devenit cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Statelor Unite la 16 ani, 7 luni și 20 de zile, însă nu a reușit să convingă în Europa.

Freddy Adu, sfat pentru Lamine Yamal: „Dacă mergi în vacanță cu o femeie mai în vârstă, asigură-te că e mama ta”

Adu a trecut pe la echipe precum Benfica și Monaco, însă s-a retras la doar 33 de ani. Conform Marca, el consideră că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor din cauza deciziilor greșite pe care le-a luat.

„Ca tânăr jucător, am făcut multe greșeli. M-am întâlnit cu niște prieteni și cineva mi-a făcut o poză la o petrecere sau ceva de genul ăsta, iar asta a devenit o mare problemă.

Și apoi nu mai ești concentrat pe jocul tău, toți spun că ești doar acolo cu prietenii tăi, la petreceri”, a spus Adu, care speră că Yamal va gestiona mai bine faima decât a făcut-o el.

Freddy Adu, în perioada în care juca pentru Benfica (Foto: IMAGO) Freddy Adu, în perioada în care juca pentru Benfica (Foto: IMAGO)
Freddy Adu, în perioada în care juca pentru Benfica (Foto: IMAGO)

În această vară, Yamal a fost surprins în Italia împreună cu o femeie cu 12 ani mai în vârstă decât el. Ulterior, Lamine a postat pe Instagram o fotografie în care se afla alături de Nicki Nicole (25 de ani), o cântăreață din Argentina.

„Sfatul meu ar fi să te antrenezi și să te concentrezi pe arta ta. Pentru că vor exista o mulțime de lucruri care îți vor distrage atenția. Și sunt sigur că există și acum.

Am văzut în ziare că a fost cu o femeie mult mai în vârstă decât el, sau ceva de genul acesta, în vacanță, și toată lumea vorbește despre asta. Tot ce face el va fi subiect de conversație.

Dacă mergi în vacanță cu o femeie mai în vârstă, asigură-te că mergi doar cu mama ta! Pentru că, în acest moment, orice s-ar întâmpla, se va vorbi despre asta.

Toți ochii sunt tot timpul ațintiți asupra lui, iar asta este dificil. Este foarte dificil. Personal, dacă aș fi în locul lui, nu aș putea fi un tip normal, și asta vine de la cineva care trăiește în America, iar în America fotbalul nu este nici măcar cel mai important sport!

Este greu. Ca tânăr jucător, atunci când ești pus într-o astfel de situație, este foarte, foarte greu de gestionat”, a concluzionat Adu.

Nicki Nicole și Lamine Yamal (FOTO: Instastory @lamineyamal) Nicki Nicole și Lamine Yamal (FOTO: Instastory @lamineyamal)
Nicki Nicole și Lamine Yamal (FOTO: Instastory @lamineyamal)

Mai multe știri de ultimă oră

