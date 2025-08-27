Mourinho și-a enervat șefii și fanii Declarație arogantă la adresa unui oficial de la Fenerbahce: „Nu știu cine este”
Mourinho și-a enervat șefii și fanii Declarație arogantă la adresa unui oficial de la Fenerbahce: „Nu știu cine este”

Publicat: 27.08.2025, ora 15:29
Actualizat: 27.08.2025, ora 15:29
  • Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul celor de la Fenerbahce, a afirmat că nu îl cunoaște pe vicepreședintele clubului turc.
  • Hadmi Akin a afirmat că echipei sale îi va fi ușor să treacă de Benfica.
  • Astăzi, de la ora 22:00, Fenerbahce își decide soarta calificării în grupele Champions League, în deplasarea din Portugalia.

Turul s-a încheiat 0-0, iar vicepreședintele clubului, Hadmi Akin a întrebat retoric: „Ce are special Benfica?”, după ce a spus că meciul va fi unul ușor.

Mourinho, despre vicepreședintele lui Fenerbahce: „Nu știu cine este”

La conferința de presă, Mourinho s-a distanțat de declarația lui Hadmi Akin și a spus: „Credeți sau nu, nu știu cine este. Nu mi-a fost niciodată prezentat.

Poate că este o afirmație prin care își întărește poziția în club”, a spus antrenorul, conform as.com.

Mourinho și-a acuzat propria conducere că nu face eforturi suficiente pentru a întări lotul.

Mourinho a cerut transferurile lui Marco Asensio și Andriy Lunin, dar negocierile nu au fost finalizate.

Nu cred că s-a făcut vreun efort suplimentar pentru transferuri. Dacă Champions League ar fi fost obiectivul principal al clubului nostru, cred că ceva s-ar fi întâmplat în privința achizițiilor înaintea meciurilor cu Feyenoord sau Benfica. Jose Mourinho

Fostul antrenor al unor cluburi precum Chelsea, Inter Milano sau Real Madrid a evidențiat principalele puncte forte ale echipei portugheze.

„Benfica este o echipă echilibrată și foarte solidă în defensivă. Are și un atac eficient. Acoperă bine spațiile.

A investit mult pentru a ajunge în Champions League. Are o bază de jucători puternică și experimentată.

Echipa mea nu va fi afectată de atmosfera de pe stadion. Singurul nostru obiectiv în acest meci este victoria”, a mai spus Mourinho.

Declarațiile au stârnit nemulțumire atât în club, cât și printre suporteri, unii dintre aceștia acuzându-l pe Mourinho că ar urmări de fapt demiterea și încasarea indemnizației contractuale, potrivit sursei citate.

2 Ligi ale Campionilor
a câștigat Mourinho: una cu Inter (2009-2010) și una cu Porto (2003-2004). Tehnicianul a mai câștigat, printre altele: trei titluri în Anglia (Chelsea), un titlu în Spania (Real Madrid), două campionate în Italia (Inter), o cupă UEFA (Porto), o cupă Europa League (United) și un trofeu Conference League (Roma)

Jose Mourinho dispune de un lot valoros, cotat la aproximativ 300 de milioane de euro, conform transfermarkt.com. Printre jucătorii săi se numără:

  • Jhon Duran – 21 de ani, cotat la 35 de milioane de euro
  • Edson Álvarez – 27 de ani, cotat la 25 de milioane de euro (suspendat pentru acest meci)
  • Youssef En-Nesyri – 28 de ani, cotat la 24 de milioane de euro
  • Sofyan Amrabat – 29 de ani, cotat la 17 milioane de euro
  • Milan Škriniar – 30 de ani, cotat la 15 milioane de euro
  • Sebastian Szymanski – 26 de ani, cotat la 15 milioane de euro
  • Jayden Oosterwolde – 24 de ani, cotat la 13 milioane de euro
333 de milioane de euro
valorează lotul celor de la Benfica, cel mai scump jucător fiind Vangelis Pavlidis (35 de milioane de euro), cumpărat de la AZ Alkmaar pentru 18 milioane de euro

Fenerbahce și-a început parcursul spre faza grupelor Champions League în turul 3, întâlnind Feyenoord.

Deși olandezii s-au impus cu 2-1 în meciul tur, turcii au reușit să întoarcă rezultatul și să se califice cu 6-4 la general.

Meciul cu Benfica, din play-off, va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.

Jose Mourinho Champions League fenerbahce Benfica Lisabona
