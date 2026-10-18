„Esențial pentru a câștiga trofee” Jucătorul accidentat de 3 luni, văzut drept indispensabil pentru Barcelona: „Ar putea să i se acorde un nou rol”

Bojan Krkic Sr. (64 de ani), ex-fotbalist sârb și tatăl lui Bojan Krkic Jr., a făcut o analiză amplă a situației lui Frenkie De Jong (29 de ani), jucător absent de mai bine de 3 luni din lotul Barcelonei.

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Mijlocașul olandez a fost unul dintre oamenii de bază ai catalanilor în ultimele sezoane, însă multiplele accidentări l-au ținut departe de gazon pentru perioade destul de lungi.

Bojan Krkic Sr: „Frenkie De Jong este esențial pentru a câștiga trofee”

Cu toate acestea, fostul fotbalist e de părere că olandezul poate fi reintegrat în echipă chiar și după această absență sau după transferurile făcute de club, însă într-un nou rol: fundaș central.

„De-a lungul ultimilor ani, am observat, atât la Barça, cât și la naționala olandeză, această abilitate a lui Frenkie de a se poziționa și de a coborî pe linia fundașilor centrali în timpul construcției jocului, acționând ca ultimul om în faza de creație și oferind ieșiri sigure și îndrăznețe cu mingea, câștigând teren prin combinații sau driblinguri individuale.

În situațiile în care pierde mingea, am observat că este suficient de rapid pentru a-și relua poziția defensivă, a întrerupe fazele de joc sau a intercepta mingea. Au existat chiar momente în timpul meciurilor în care l-am văzut clar poziționat ca fundaș central.

Având în vedere prezența lui Rodri în centrul terenului, Frenkie ar putea să nu aibă parte de suficiente minute de joc sau de toate minutele pe care și-ar dori să le joace. De aceea, cred că ar fi o decizie înțeleaptă să i se acorde un rol de prim-plan ca fundaș central.

În plus, ar putea face schimb de poziții cu Rodri, întrucât amândoi sunt compatibili în acest sens: sunt inteligenți din punct de vedere tactic și capabili să acopere ambele poziții prin mișcări coordonate și schimburi de poziții”, a transmis Bojan Krkic Sr., într-o analiză pentru sport.es.

110 zile au trecut de la accidentarea la genunchi suferită de Frenkie De Jong, imediat după CM 2026, revenind pe bancă abia la partida precedentă, 5-2 cu Betis

Apoi, fostul fotbalist sârb a concluzionat:

„Una dintre aceste posibilități este aceea de a-i acorda un rol mai important lui De Jong, și cred că ar fi o alegere perfectă. Experiența, profesionalismul și calitatea sa sunt, fără îndoială, esențiale pentru a câștiga trofee, indiferent de poziția în care joacă.

Dacă joacă atent, cu atingeri rapide, fără a reține prea mult mingea, Frenkie, cu talentul său, este un jucător important în jocul echipei”.

Accidentarea din prezent nu este cea mai gravă din cariera mijlocașului olandez. În sezonul 2023-2024, acesta a lipsit timp de 163 de zile după o problemă la gleznă.

297 de meciuri a bifat De Jong pentru Barcelona, reușind 20 de goluri și 31 de pase decisive

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