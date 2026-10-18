„Sunt tot mai rari acești jucători” Fotbalistul propus la națională de Ovidiu Burcă: „Poate ajuta chiar și la prima reprezentativă” +11 foto
Doru Andrei. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Sunt tot mai rari acești jucători” Fotbalistul propus la națională de Ovidiu Burcă: „Poate ajuta chiar și la prima reprezentativă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 19:55
  • Ovidiu Burcă (46 de ani) a lăudat calitățile tânărului Doru Andrei (23 de ani), după remiza de sâmbătă contra Petrolului, scor 1-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul covăsnenilor este titular incontestabil în formația tehnicianului, care îl vede drept o soluție de viitor pentru echipa națională a României.

CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european
Citește și
CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european
Citește mai mult
CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european

Ovidiu Burcă: „E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă”

Doru Andrei cred că este un copil foarte talentat. Muncește foarte mult. Ușor, ușor l-am adus la Sepsi și l-am integrat în dinamica grupului. E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar Doru Andrei este asemănător cu tipul de jucător dispărut, care face diferența în ultimii metri de teren.

E un jucător cu personalitate, care știe să scoată om din joc. Sunt din ce în ce mai rari acești jucători și de aceea am insistat pentru el.

Eu încerc să îl ajut cât pot. Eu un băiat modest care va munci în continuare și care va rămâne cu picioarele pe pământ”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit digisport.ro.

  • Doru Andrei a ajuns la Sepsi după transferul din această vară de la FC Voluntari. A reușit până acum două goluri și o pasă decisivă, primul fiind unul spectaculos, în victoria cu U Cluj, 1-0.
  • Sepsi ocupă locul 11 în Liga 1, cu 14 puncte adunate după 12 etape.
Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Echipa Nationala Ovidiu Burca sepsi sfantu gheorghe doru andrei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
15:43
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
14:57
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
14:20
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
18.10
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
18.10
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
18.10
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 23 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share