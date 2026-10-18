„Sunt tot mai rari acești jucători” Fotbalistul propus la națională de Ovidiu Burcă: „Poate ajuta chiar și la prima reprezentativă”

Ovidiu Burcă (46 de ani) a lăudat calitățile tânărului Doru Andrei (23 de ani), după remiza de sâmbătă contra Petrolului, scor 1-1.

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Mijlocașul covăsnenilor este titular incontestabil în formația tehnicianului, care îl vede drept o soluție de viitor pentru echipa națională a României.

Ovidiu Burcă: „E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă”

„Doru Andrei cred că este un copil foarte talentat. Muncește foarte mult. Ușor, ușor l-am adus la Sepsi și l-am integrat în dinamica grupului. E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar Doru Andrei este asemănător cu tipul de jucător dispărut, care face diferența în ultimii metri de teren.

E un jucător cu personalitate, care știe să scoată om din joc. Sunt din ce în ce mai rari acești jucători și de aceea am insistat pentru el.

Eu încerc să îl ajut cât pot. Eu un băiat modest care va munci în continuare și care va rămâne cu picioarele pe pământ”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit digisport.ro.

Doru Andrei a ajuns la Sepsi după transferul din această vară de la FC Voluntari. A reușit până acum două goluri și o pasă decisivă, primul fiind unul spectaculos, în victoria cu U Cluj, 1-0.

Sepsi ocupă locul 11 în Liga 1, cu 14 puncte adunate după 12 etape.

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