Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că în competițiile din România se va ține un moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul mare atacant al naționalei României și al lui Dinamo s-a stins din viață la 76 de ani, în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani.

Citește și A murit Dudu Georgescu Legendarul atacant al lui Dinamo avea 76 de ani și locuia în Canada Citește mai mult A murit Dudu Georgescu Legendarul atacant al lui Dinamo avea 76 de ani și locuia în Canada

Decizia FRF după decesul lui Dudu Georgescu

FRF a anunțat că la următoarele partide din cadrul competițiilor din România se va ține un moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu.

„În meciurile rămase de disputat în aceasta etapă, precum și la partidele din runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de startul partidei, în memoria lui Dudu Georgescu. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis FRF pe Facebook.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport