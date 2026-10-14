Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara  +7 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Handbal

Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 12:48
  • Federație Română de Handbal (FRH) a dictat sancțiuni drastice după incidentele șocante de la meciul dintre LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata (18-28), din Campionatul Național de junioare 3.
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Pe 4 octombrie, partida de handbal a fost întreruptă după ce doi părinți aflați în tribune au sărit la bătaie. Aceștia s-au lovit cu pumnii și au căzut peste scaune.

Situația a degenerat, iar mai multe persoane aflate în tribune au intervenit pentru a calma spiritele, în timp ce jucătoarele priveau îngrozite incidentul.

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FRH a dictat sancțiuni drastice după incidentele de la meciul LPS Banatul Timișoara - Millenium Giarmata

LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata au primit câte o suspendare de 21 de meciuri oficiale de pe teren propriu fără spectatori din partea Federației Române de Handbal, începând cu 14 octombrie, conform frh.ro.

În plus, cele două cluburi au mai fost sancționate cu ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru o etapă a unui joc oficial.

Cristina Rîpă și Mirela Ioana Morariu, arbitrele partidei, au primit 3 etape de suspendare pentru „necunoașterea sau greșita aplicare a regulilor de joc, care influențează în mod negativ desfășurarea jocului, dar nu influențează câștigătoarea jocului”, se arată în decizia FRH.

Delegatul de joc Marius Fîșcu a fost și el suspendat timp de 3 meciuri pentru „semnalizările sau intervențiile sale eronate, cu intenția de a induce în eroare arbitrii principali”.

Attila Horvath, antrenorul echipei LPS Banatul Timișoara, nu va mai putea sta pe banca echipei timp de 3 etape, suspendare primită pentru „insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților FRH în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc”.

Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman
Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman

Galerie foto (7 imagini)

Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman Bătaie între părinți la un meci de handbal la juniori. Foto: captură video Facebook/Adriana Beldiman
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Meciul de handbal dintre cele două echipe a fost și el unul plin de incidente. Au existat, în total, 20 de eliminări de două minute, iar Attila Horvath, antrenorul de la LPS Banatul Timișoara, a fost eliminat.

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