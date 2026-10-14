Etapa  #14 din Superliga LPF a modificat programul rundei: când se joacă Dinamo - UTA și U Cluj - FCSB

- LPF a comunicat programul modificat al etapei #14 din Superliga
- Toate meciurile sunt live pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1
Inițial, LPF programase Dinamo – UTA Arad sâmbătă, U Cluj - FCSB duminică și Rapid – Csikszereda luni, dar programul a suferit modificări radicale, la fel ca etapa #13, schimbată și ea după publicarea pe site-ul Ligii.
Acum, etapa începe în Giulești, cu Rapid – Csikszereda, și se termină pe Cluj Arena, cu Universitatea - FCSB.
Programul complet al etapei #14 din Liga 1
Vineri, 30 octombrie
- Ora 21.00 FC Rapid - Csikszereda
Sâmbătă, 31 octombrie
- Ora 16.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeș
- Ora 19.00 Petrolul Ploiești - CFR Cluj
Duminică, 1 noiembrie
- Ora 15.00 Oțelul Galați - Sepsi Sf. Gheorghe
- Ora 17.30 Universitatea Craiova - FC Botoșani
- Ora 20.30 Dinamo - UTA Arad
Luni, 2 noiembrie
- Ora 18.00 FC Voluntari - Farul Constanța
- Ora 21.00 Universitatea Cluj - FCSB
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|11
|26
|2
|Rapid
|11
|24
|3
|U Craiova
|11
|23
|4
|Petrolul
|11
|19
|5
|U Cluj
|11
|18
|6
|Farul
|11
|17
|7
|Corvinul
|11
|16
|8
|CFR Cluj
|11
|16
|9
|FCSB
|11
|15
|10
|FC Botoșani
|11
|14
|11
|Sepsi
|11
|13
|12
|UTA Arad
|11
|12
|13
|FC Argeș
|11
|11
|14
|Oțelul Galați
|11
|10
|15
|FC Voluntari
|11
|8
|16
|Csikszereda
|11
|1