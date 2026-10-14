Etapa  #14 din Superliga LPF a modificat programul rundei: când se joacă Dinamo - UTA și U Cluj - FCSB

LPF a comunicat programul modificat al etapei #14 din Superliga

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Inițial, LPF programase Dinamo – UTA Arad sâmbătă, U Cluj - FCSB duminică și Rapid – Csikszereda luni, dar programul a suferit modificări radicale, la fel ca etapa #13, schimbată și ea după publicarea pe site-ul Ligii.

Acum, etapa începe în Giulești, cu Rapid – Csikszereda, și se termină pe Cluj Arena, cu Universitatea - FCSB.

Programul complet al etapei #14 din Liga 1

Vineri, 30 octombrie

Ora 21.00 FC Rapid - Csikszereda

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 16.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeș

Ora 19.00 Petrolul Ploiești - CFR Cluj

Duminică, 1 noiembrie

Ora 15.00 Oțelul Galați - Sepsi Sf. Gheorghe

Ora 17.30 Universitatea Craiova - FC Botoșani

Ora 20.30 Dinamo - UTA Arad

Luni, 2 noiembrie

Ora 18.00 FC Voluntari - Farul Constanța

Ora 21.00 Universitatea Cluj - FCSB

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 11 26 2 Rapid 11 24 3 U Craiova 11 23 4 Petrolul 11 19 5 U Cluj 11 18 6 Farul 11 17 7 Corvinul 11 16 8 CFR Cluj 11 16 9 FCSB 11 15 10 FC Botoșani 11 14 11 Sepsi 11 13 12 UTA Arad 11 12 13 FC Argeș 11 11 14 Oțelul Galați 11 10 15 FC Voluntari 11 8 16 Csikszereda 11 1

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