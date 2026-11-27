Fostul internațional român Gabi Balint (63 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită de Universitatea Craiova pe terenul lui Brighton, scor 0-4, în etapa #4 din faza principală a Conference League.

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Campioana României a încasat două goluri în prima repriză, marcate de Ibrahim Osman (minutul 3) și Maxim De Cuyper (minutul 33). Oltenii au rămas în inferioritate numerică din minutul 39, după eliminarea lui Vladimir Screciu.

Charalampos Kostoulas (minutul 61) a dus scorul la 3-0, iar Ibrahim Osman (minutul 63) a reușit dubla și a stabilit rezultatul final.

Gabi Balint, după Brighton - U Craiova 4-0 : „Au fost și fricoși ai noștri”

Balint le-a reproșat oltenilor că nu au avut mai mult curaj.

„Ne dăm seama unde ne e locul. Greu de acceptat, dar asta e realitatea. Zici că Brighton a jucat pe sens unic, iar noi eram pe interzis.

Brighton e o echipă frumoasă, care face pressing și care joacă foarte, foarte ofensiv. Tot timpul, ei erau în atac. Fotbal simplu, dar eficient, foarte eficient.

Au fost și fricoși ai noștri. S-au gândit să nu ia multe, asta era gândirea. Nu au vrut să iasă cu pase, să facă mai mult. Atacantul Craiovei nu a văzut mingea.

Eu mă gândeam că au spus și cei de la Craiova că nu au ce să piardă și că o să joace, dar chiar nu au arătat nimic”, a declarat Balint, conform digisport.ro.

Oltenii au avut mari probleme în a păstra mingea și a construi acțiuni de atac, chiar și înaintea eliminării lui Vladimir Screciu.

Balint s-a arătat surprins de diferența dintre cele două echipe.

„Mă întreb dacă chiar asta e diferența? La bani, da, e și mai mare. Faptul că au jucat și cu rezerve, uite care e diferența. Uită-te la dueluri, la contacte, că nu știu dacă am câștigat 5% din ele.

E greu, ce să facem. Mergem înainte. Totuși, pe teren, nu poate să fie un jucător de 10 ori mai bun decât al nostru”, a mai spus Balint.

Și greșeala asta la golul doi… Screciu voia să dea o pasă, dar nu ieșea nimeni la primit. Ok, a făcut presing Brighton, dar și noi… Să nu legăm câteva pase? Eu sunt sigur că vor trece repede peste eșec și că nu va conta la meciurile cu Dinamo. E alt fotbal, nu se compară, la noi e mai lejer. Gabi Balint, fost internațional român

Universitatea Craiova va întâlni de două ori Dinamo în decurs de patru zile, pe teren propriu, în campionat și în Cupa României.

Luni, 30 noiembrie, ora 20:00: Universitatea Craiova - Dinamo (etapa #17 din Liga 1);

Joi, 3 decembrie, ora 20:00: Universitatea Craiova - Dinamo (ultima etapă a grupelor Cupei României).

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