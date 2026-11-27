Ionuț Radu nu a ratat niciun minut la Celta în acest sezon, dar nu a jucat ultimele două meciuri ale naționalei, 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia.

Ce spune portarul în vârstă de 29 de ani despre afecțiunea la umăr care l-a făcut să rămână în Spania în timpul ultimei reuniuni a selecționatei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ionuț Radu a jucat toate meciurile din acest sezon la Celta Vigo în campionat și Europa League.

13 în LaLiga, ultimul, pe 21 noiembrie, 1-2 cu Real Madrid pe „Bernabeu”.

ultimul, pe 21 noiembrie, 1-2 cu Real Madrid pe „Bernabeu”. 5 în Europa League, ultimul, 1-2 cu Bournemouth, acasă, joi seară.

ultimul, 1-2 cu Bournemouth, acasă, joi seară. Nu a pierdut niciun minut: 1.620 din 1.620. Nimeni nu-i ia locul la galicieni.

68 de partide are Ionuț Radu la Celta din vara lui 2025 (51 în campionat, 17 în competițiile continentale). La niciun alt club nu a jucat mai mult în carieră

Radu a rămas la Celta pentru a trata afecțiunea de la umăr

Portarul în vârstă de 29 de ani nu a evoluat însă deloc la ultima reuniune a naționalei.

A susținut că trebuie să rămână la Vigo pentru a trata afecțiunea sa cronică de la umăr în pauza dedicată selecționatelor.

Radu a primit 20 de goluri în 18 meciuri la Celta în acest sezon. Foto: Imago

Așa a explicat și Gică Hagi absența lui Radu la 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia, pe 14 și 17 noiembrie.

Totuși, a jucat la Celta și înainte, și după partidele „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

8 noiembrie, 0-0 cu Levante (a).

21 noiembrie, 1-2 cu Real Madrid (d).

Radu: „Încerc mereu să mă recuperez ca să revin la o formă fizică perfectă”

La duelul cu Bournemouth, a vorbit despre problema de la umăr. Concluzia lui: „Nu mă împiedică în niciun fel”.

Goalkeeperul a explicat, potrivit cotidianului local La Voz de Galicia:

„A fost o pauză necesară pentru a mă reface puțin la umăr. Acum mă simt bine. Încerc mereu să mă recuperez tot mai mult ca să revin la o formă fizică perfectă”.

10 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, cea mai mare din ultimii șase ani. A atins maximum în 2019, la Genoa: 15 milioane (Transfermarkt)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport