- Ionuț Radu nu a ratat niciun minut la Celta în acest sezon, dar nu a jucat ultimele două meciuri ale naționalei, 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia.
- Ce spune portarul în vârstă de 29 de ani despre afecțiunea la umăr care l-a făcut să rămână în Spania în timpul ultimei reuniuni a selecționatei.
Ionuț Radu a jucat toate meciurile din acest sezon la Celta Vigo în campionat și Europa League.
- 13 în LaLiga, ultimul, pe 21 noiembrie, 1-2 cu Real Madrid pe „Bernabeu”.
- 5 în Europa League, ultimul, 1-2 cu Bournemouth, acasă, joi seară.
- Nu a pierdut niciun minut: 1.620 din 1.620. Nimeni nu-i ia locul la galicieni.
Radu a rămas la Celta pentru a trata afecțiunea de la umăr
Portarul în vârstă de 29 de ani nu a evoluat însă deloc la ultima reuniune a naționalei.
A susținut că trebuie să rămână la Vigo pentru a trata afecțiunea sa cronică de la umăr în pauza dedicată selecționatelor.
Așa a explicat și Gică Hagi absența lui Radu la 2-1 cu Polonia și 1-2 cu Bosnia, pe 14 și 17 noiembrie.
Totuși, a jucat la Celta și înainte, și după partidele „tricolorilor” în Liga Națiunilor.
- 8 noiembrie, 0-0 cu Levante (a).
- 21 noiembrie, 1-2 cu Real Madrid (d).
Radu: „Încerc mereu să mă recuperez ca să revin la o formă fizică perfectă”
La duelul cu Bournemouth, a vorbit despre problema de la umăr. Concluzia lui: „Nu mă împiedică în niciun fel”.
Goalkeeperul a explicat, potrivit cotidianului local La Voz de Galicia:
„A fost o pauză necesară pentru a mă reface puțin la umăr. Acum mă simt bine. Încerc mereu să mă recuperez tot mai mult ca să revin la o formă fizică perfectă”.