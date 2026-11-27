Liderii politici din Bulgaria au transmis mesaje dure după agresiunile asupra suporterilor lui Levski Sofia, la meciul cu Olympique Marseille, scor 0-1, din Europa League.

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În urma agresiunilor din tribunele stadionului Velodrome, 11 suporteri bulgari au fost răniți, iar cinci dintre aceștia au ajuns la spital.

Președinta Bulgariei: „Imaginile de la Marseille sunt îngrozitoare!”

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a condamnat violențele din tribune și a solicitat inclusiv intervenția UEFA, pentru a verifica modul în care organizatorii partidei au asigurat securitatea suporterilor oaspeți.

„Imaginile de la Marseille sunt îngrozitoare! Autoritățile franceze trebuie să stabilească toate împrejurările în care au avut loc agresiunile și să îi aducă pe autori în fața justiției, în timp ce UEFA trebuie să verifice condițiile în care a fost asigurată securitatea suporterilor bulgari pe stadion.

Suntem pregătiți să le oferim compatrioților noștri tot sprijinul necesar!”, a transmis președinta Bulgariei, conform rmcsport.bfmtv.com.

FOTO. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional! Incidente violente între suporteri la meciul Marseille - Levski Sofia

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum mai mulți suporteri ai lui Marseille lovesc un grup de persoane care nu ripostează și încearcă să se apere.

Printre cei agresați se afla și o femeie, iar unul dintre bărbați a fost surprins cu fața plină de sânge.

VIDEO. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! »



La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) pic.twitter.com/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026

Boiko Borisov cere sancțiuni dure pentru Marseille: „Unde este UEFA?!”

Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei și liderul partidului GERB, a avut una dintre cele mai dure reacții după apariția imaginilor cu agresiunile asupra fanilor lui Levski Sofia.

„Sunt furios după ce am văzut imaginile cu agresiunile asupra fanilor lui Levski la Marseille. Bulgarii merg să își susțină echipa favorită și ajung victimele unor agresiuni brutale, inclusiv pe stadion.

Unde este poliția franceză, unde este paza stadionului, unde este UEFA? Cum este posibil să știi dinainte că există un pericol și să permiți asemenea violențe?

Suporterii lui Levski merită respect și protecție, nu să devină țintele huliganilor

Pe teren putem fi rivali, dar atunci când bulgarii sunt agresați trebuie să fim uniți! Nimeni nu are dreptul să bată și să umilească cetățeni bulgari. Nimeni și nicăieri! Curaj! Sunt alături de voi!”, a transmis Boiko Borisov, conform bnrnews.bg.

Bulgaria are obligația de a proteja siguranța și demnitatea cetățenilor săi, indiferent unde se află aceștia în lume. Ceea ce s-a întâmplat este absolut inadmisibil și putea avea consecințe mult mai grave. Ivailo Mircev, deputat și copreședinte al partidului „Da, Bulgaria”

Ministerul de Externe al Bulgariei, condus de Velislava Petrova-Ciamova, a condamnat violențele și a anunțat că va trimite Franței o notă diplomatică prin care va cere o anchetă amănunțită și pedepsirea agresorilor, potrivit bntnews.bg.

Rumen Radev a discutat cu Emmanuel Macron

Rumen Radev, premierul Bulgariei, a anunțat că a discutat despre incidente cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Am discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre atacul asupra cetățenilor bulgari înaintea meciului lui Levski de la Marseille. Suntem de acord că agresivitatea și violența nu au ce căuta într-o Europă civilizată.

Îi mulțumesc președintelui Macron pentru implicarea personală în acest caz, pentru îngrijirile medicale acordate răniților de autoritățile franceze și pentru măsurile luate în vederea asigurării securității cetățenilor bulgari și tragerii la răspundere a autorilor agresiunilor”, a transmis Radev.

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