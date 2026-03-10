Gabi Torje revine în fotbal Fostul jucător de la Dinamo va avea un rol administrativ la o echipă din România
Gabriel Torje. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Gabi Torje revine în fotbal Fostul jucător de la Dinamo va avea un rol administrativ la o echipă din România

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 21:55
  • Gabi Torje (36 de ani), fost internațional român, revine în fotbal, însă într-o funcție administrativă.
  • Torje a fost numit director sportiv al clubului CSM Oltenița, echipă care activează în Liga 4.

Clubul a anunțat oficial această numire și a prezentat planurile pentru următoarea etapă a proiectului, în care a fost adus și Alexandru Stan (37 de ani), fostul jucător de la FCSB și Astra Giurgiu.

Alexandru Stan va evolua ca fotbalist pentru echipa din Oltenița, conform anunțului clubului.

Gabi Torje revine în fotbal. Va fi director sportiv la CSM Oltenița

„ACSM Oltenița anunță oficial un nou capitol ambițios în istoria sa, marcat de cooptarea unor nume sonore din fotbalul românesc în structura de conducere și în lotul de jucători.

Sâmbătă, pe stadionul municipal din Oltenița, suporterii sunt așteptați la un eveniment fotbalistic de excepție, care va include prezentarea noului lot și derby-ul de Liga 4 Călărași împotriva formației Victoria Chirnogi.

Proiectul ACSM Oltenița capătă proporții odată cu numirea lui Gabriel Torje în funcția de Director Sportiv. Fostul internațional român, cu o carieră impresionantă atât în țară cât și în străinătate, vine să aducă experiența sa la nivel înalt în managementul sportiv al clubului.

De asemenea, pe teren, echipa se întărește cu o achiziție de top: Alexandru Stan. Fostul jucător al FCSB-ului va îmbrăca tricoul echipei noastre, aducând un plus de valoare, profesionalism și siguranță în jocul echipei”, a notat echipa din Liga 4 pe rețelele de socializare.

În cariera sa, Torje a evoluat la cluburi precum Dinamo București, Udinese, Espanyol, Granada, Sivasspor și Konyaspor.

„Acum începem, ușor. Sunt director sportiv la Oltenița, e un proiect unde se dorește să se promoveze, nu știu dacă anul ăsta, trebuie să vedem și bugetul”, a spus Torje, conform digisport.ro.

Când a fost întrebat dacă nivelul de la CSM Oltenița nu este prea scăzut pentru el, fotbalistul a răspuns:

„Nu, pentru că nici fotbalul nu-l începi de la Liga 1. Fotbalul îl începi de la copii și juniori și urci, antrenoratul îl începi de la copii și juniori și urci.

Faptul că mă duc către conducere este și pentru că președintele de acolo este prietenul meu, primarul de acolo este prietenul meu. Nu știu dacă e pe prietenie, pentru că sunt și bun (n.r. - râde)”.

