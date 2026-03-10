Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool +11 foto
Victor Osimhen, în lacrimi după coregrafia pregatită de fanii celor de la Galtasaray/ Foto: captura ecran TRT 1 Canli
Liga Campionilor

Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool

  • Victor Osimhen (27 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, a avut parte de un moment emoționant înaintea partidei cu Liverpool, din turul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Grupul de fani ultrAslan i-a pregătit atacantului nigerian o coregrafie specială, inspirată din parcursul vieții sale.

Victor Osimhen, în lacrimi la Galatasaray - Liverpool

Suporterii aflați în peluză au format o inimă mare și au afișat un banner uriaș, ce a inclus o fotografie a mamei lui Osimhen, cea care a decedat când fotbalistul era doar un bebeluș, precum și imagini cu el din copilărie.

Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (5).jpeg
Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (5).jpeg

Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (1).jpeg Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (2).jpeg Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (3).jpeg Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (4).jpeg Coregrafia fanilor celor de la Galatasaray pentru Victor Osimhen Foto captura ecran TRT 1 Canli (5).jpeg
Emoționat, atacantul nu și-a putut stăpânii lacrimile. Ulterior, fostul jucător al celor de la Napoli s-a îndreptat către fani și le-a mulțumit acestora pentru gestul făcut.

Victor Osimhen caută să egaleze recordul lui Burak Yilmaz

În această stagiune de Liga Campionilor, Osimhen a marcat deja de 7 ori pentru Galatasaray și este pe cale să egaleze recordul lui Burak Yilmaz (40 de ani).

Burak Yilmaz este în prezent antrenorul celor de la Gaziantep, formația la care sunt legitimați și 3 români: Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș/ Foto: IMAGO Burak Yilmaz este în prezent antrenorul celor de la Gaziantep, formația la care sunt legitimați și 3 români: Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș/ Foto: IMAGO
Burak Yilmaz este în prezent antrenorul celor de la Gaziantep, formația la care sunt legitimați și 3 români: Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș/ Foto: IMAGO

Fostul atacant al Cim-Bom a reușit să înscrie de 8 ori pentru Galatasaray în sezonul 2012/2013 al celei mai importante competiții europene intercluburi.

