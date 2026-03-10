Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool

- Victor Osimhen (27 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, a avut parte de un moment emoționant înaintea partidei cu Liverpool, din turul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.
Grupul de fani ultrAslan i-a pregătit atacantului nigerian o coregrafie specială, inspirată din parcursul vieții sale.
Victor Osimhen, în lacrimi la Galatasaray - Liverpool
Suporterii aflați în peluză au format o inimă mare și au afișat un banner uriaș, ce a inclus o fotografie a mamei lui Osimhen, cea care a decedat când fotbalistul era doar un bebeluș, precum și imagini cu el din copilărie.
Emoționat, atacantul nu și-a putut stăpânii lacrimile. Ulterior, fostul jucător al celor de la Napoli s-a îndreptat către fani și le-a mulțumit acestora pentru gestul făcut.
Victor Osimhen caută să egaleze recordul lui Burak Yilmaz
În această stagiune de Liga Campionilor, Osimhen a marcat deja de 7 ori pentru Galatasaray și este pe cale să egaleze recordul lui Burak Yilmaz (40 de ani).
Fostul atacant al Cim-Bom a reușit să înscrie de 8 ori pentru Galatasaray în sezonul 2012/2013 al celei mai importante competiții europene intercluburi.