Multiball în fotbalul românesc Măsura luată de FRF pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Multiball în fotbalul românesc Măsura luată de FRF pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 11:43
  • FRF a anunțat oficial introducerea sistemului „Multiball” în partidele din Liga 1 și Cupa României, dar și în finalele competițiilor de tineret și juniori.

Această schimbare are ca scop creșterea timpului efectiv de joc și prevenirii întârzierii nejustificate în timpul partidelor.

FRF introduce sistemul „Multiball” în Liga 1 și Cupa României

„Comitetul de Urgenţă al FRF a decis azi implementarea sistemului «Multiball» în anumite competiţii organizate sub egida FRF, în vederea creşterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului şi pentru a asigura o desfăşurare mai fluentă a partidelor.

Propunerea Departamentului Competiţii, adoptată de Comitetul de Urgenţă azi, 10 martie, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativităţii utilizării sistemului «Multiball» în competiţiile de fotbal masculin Superliga şi Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din Superligă.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin, organizate de Federația Română de Fotbal.se arată pe site-ul oficial al FRF.

Cum va funcționa sistemul „Multiball”

Concret la fiecare meci din Superliga sau Cupa României vor fi utilizate 15 mingi, după cum urmează:

  • O minge aflată în joc;
  • O minge în posesia celui de-al patrulea oficial;
  • 13 mingi de rezervă, amplasate uniform în jurul terenului.

Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

FOTO: FRF.ro FOTO: FRF.ro
FOTO: FRF.ro

Mingile de rezervă vor fi așezate pe suporturi speciale (copete), amplasate în fața panourilor publicitare, la o distanță de minimum 1,5 metri și maximum 3 metri față de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului.

În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului se va face exclusiv de către jucători. Aceștia pot recupera mingea ieșită din joc sau pot utiliza cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi nu vor dispărea

Odată cu introducerea noului sistem copiii de mingi vor fi poziționați în jurul terenului, în spatele panourilor publicitare, însă nu vor avea dreptul de a înmâna mingea jucătorilor, cu excepția situației în care aceasta este pusă la dispoziția portarului echipei care execută repunerea de la poartă.

Aceștia pot trece în fața panourilor publicitare doar pentru a așeza pe suport o minge ieșită din joc, astfel încât numărul total de 15 mingi utilizate în cadrul sistemului să fie menținut permanent.

Sancțiuni pentru echipele care nu respectă noul sistem

Toţi participanţii la joc, jucători, rezerve, membri ai staffului tehnic sau alte persoane oficiale ale cluburilor, au obligaţia de a nu interveni asupra mingilor de joc sau de rezervă, de a nu modifica poziţionarea acestora şi de a nu interfera cu sistemul «Multiball».

Orice nerespectare a protocolului «Multiball» va conduce la sancţionarea clubului organizator, conform principiilor prevăzute în Regulamentul Disciplinar, articolul 68, alineatul 5:

„Fapta repetată a copiilor de mingi de a nu retrimite fără întârziere în joc mingile ori de a întrerupe, întârzia sau perturba jocul în orice fel, duce la sancţionarea clubului organizator cu penalitate sportivă de până la 10.000 de lei, iar în caz de recidivă şi cu măsura programării jocurilor fără spectatori pentru un joc”.

