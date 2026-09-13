Panică în Superliga FOTO. Charpentier, accidentat de un coleg » A fost scos cu greu de pe teren și trimis la spital

Argeș - Botoșani. Gabriel Charpentier (27 de ani), atacantul gazdelor, a fost nevoit să părăsească terenul în prima repriză, după ce a suferit o accidentare.

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Incidentul s-a produs în minutul 16 al meciului din etapa #9 Superligii. Dorinel Oancea a sărit la o minge, iar în momentul în care a căzut l-a lovit mai întâi pe colegul său Charpentier, apoi pe Hervin Ongenda, de la FC Botoșani.

Charpentier, lovit accidental de un coleg și trimis la spital

Atât Charpentier, cât și Ongenda au rămas întinși pe gazon după fază. Jucătorul celor de la FC Botoșani și-a revenit rapid, însă atacantul lui FC Argeș a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de mai multe minute.

Charpentier nu a mai putut continua și a fost ajutat de membrii staffului medical să părăsească terenul.

Bogdan Andone a fost nevoit să îl introducă în locul său pe Silviu Balaure.

Atacantul congolez a ieșit cu dificultate și a rămas câteva minute în afara terenului, sub supravegherea medicilor.

În minutul 25, camerele TV l-au surprins din nou pe Charpentier în timp ce era ajutat să se deplaseze.

Comentatorii Prima Sport au transmis că fotbalistul urma să fie transportat la spital, după ce medicii au așteptat ca acesta să se liniștească.

Charpentier a ajuns la FC Argeș în această vară, după ce a evoluat în sezonul trecut la Cracovia. Atacantul are și experiență în fotbalul italian, unde a trecut pe la Parma, Genoa, Frosinone și Ascoli.

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