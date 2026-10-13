Nebunie la Istanbul Galatasaray - Barcelona, cel mai scump meci din istoria Turciei! Cât a ajuns să coste un bilet

Galatasaray - Barcelona va fi cel mai scump meci din istoria Turciei.

Partida din etapa #2 din Liga Campionilor se joacă de la ora 22:00 și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Se anunță o atmosferă electrizantă pe Ali Sami Yen, la Istanbul, în fața a 53.978 de spectatori!

Biletele pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei #2 din Liga Campionilor au ajuns să se vândă la un preț record.

Citește și Antonelli poate scrie istorie Italianul are prima șansă să devină cel mai tânăr campion mondial din Formula 1 Citește mai mult Antonelli poate scrie istorie Italianul are prima șansă să devină cel mai tânăr campion mondial din Formula 1

Galatasaray - Barcelona, cel mai scump meci din istoria Turciei

Concret, un tichet s-a vândut cu 75.000 de lire turcești, aproximativ 1.360 de euro.

Acest lucru face ca duelul să fie cel mai scump meci din istoria fotbalului din Țara Semilunii, potrivit mai multor publicații din Turcia, precum Sözcü și Türkiye Today, notează mundodeportivo.com.

Printre cele mai scumpe categorii se numără Deluxe, cu un preț de aproximativ 1.360 de euro, Lux - 1.223 de euro, și Classic - 1.178 de euro.

Următoarea categorie are un preț de aproximativ 906 euro, în timp ce tarifele pentru celelalte categorii sunt de 815, 724, 634, 543, 453 și 407 euro.

În categoriile inferioare, prețurile anunțate sunt de aproximativ 272, 235 și 63 de euro, în timp ce cel mai ieftin bilet costă în jur de 51 de euro.

Nouă persoane au fost arestate pentru vânzare ilegală de bilete

Autoritățile din Istanbul au declanșat, luni, o operațiune de depistare a persoanelor care comercializează ilegal bilete pentru meciul din Liga Campionilor. Investigația a pornit după ce poliția a primit informații despre posibile activități ilegale, relatează agențiile Anadolu și Demirören.

În urma supravegherii și a verificărilor efectuate, oamenii legii au localizat persoanele suspectate și au reținut nouă dintre acestea. Toți au fost transportați la sediul poliției pentru a fi audiați.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport