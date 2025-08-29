„Nu mai e nașul meu” Fostul jucător la FCSB a rupt orice legătură cu Mihai Stoica: „Nu mai există comunicare între noi de 17 ani”

Sorin Ghionea (46 de ani) a dezvăluit că nu mai ține legătura cu Mihai Stoica (60 de ani) de mai bine de un deceniu.

Sorin Ghionea și Mihai Stoica au avut o legătură strânsă la începutul anilor 2000, în condițiile în care ambii sunt originari din Galați.

Cei doi au colaborat împreună atât la Oțelul Galați, cât și la FCSB, din postura de jucător-conducător. Mai mult decât atât, oficialul roș-albaștrilor i-a fost naș fostului fundaș, atât la cununie, cât și la botezul fiului lui Ghionea.

Citește și FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională Citește mai mult FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională

Sorin Ghionea a rupt orice legătură cu Mihai Stoica: „Nu mai e nașul meu”

Acum, Ghionea a dezvăluit că relația cu Mihai Stoica s-a rupt total, iar cei doi nu mai țin legătura de 17 ani. Fostul fundaș a ales să nu detalieze motivul.

„A fost nașul meu. Nu mai e de vreo 17 ani. Nici nu o să mai fie, niciodată. A fost nașul meu de cununie și la botezul copilului, punct. Pentru mine e managerul FCSB.

Nu mai există comunicare între noi de 17 ani. Și nici nu va mai exista vreodată. Motivul? Fiecare are motivele lui, nu insistăm” , a declarat Sorin Ghionea, potrivit gsp.ro.

Sorin Ghionea: „Au fost niște tăieri de prime care nu-și aveau rostul”

Ghionea a rememorat și episoade mai puțin plăcute din perioada FCSB, cum ar fi transferul ratat din anul 2008 sau primele tăiate de patron, după calificarea în grupele UEFA Champions League.

„Am avut posibilitatea să plec de la Steaua după Campionatul European din 2008. Nu am ajuns la nicio înțelegere, niciun consens cu Gigi Becali. Și am rămas.

După calificarea din 2008 în grupele Champions League, obținută împotriva celor de la Galatasaray, au fost niște tăieri de prime care nu-și aveau rostul, și de-atunci s-au mai stricat relațiile între conducere și jucători”, a adăugat Ghionea pentru sursa citată.

181 de meciuri a jucat Ghionea pentru FCSB, în două perioade diferite (2002- 2003 și 2004 -2009)

L- a enervat pe Becali, după un meci cu CFR Cluj: „A zis că sunt depășit”

Fostul fotbalist a vorbit și despre o întâmplare petrecută în anul 2009, când a fost criticat în termeni dur de patron, după un meci cu CFR Cluj.

„A fost un episod care pe mine m-a deranjat și atunci am spus că dacă nu ești sănătos 100%, niciodată nu intra și face lucrurile cu jumătăți de măsură. Am jucat cu o echipă din Ungaria (n.r. Ujpest) și am simțit o durere pe un picior, așa, o furnicătură.

Am terminat meciul, dar a doua zi m-am trezit cu o durere în gambă cruntă, nu puteam să cobor scările din dormitor în living.

Și după anumite investigații am ajuns la concluzia că e de la coloană, de la hernia de disc, se mișcase vertebra, prinsese puțin nervul și-mi amorțise piciorul, efectiv. Atunci am făcut infiltrațiile în coloană.

A venit meciul cu CFR de acasă, Bergodi antrenor. M-a tot forțat să joc, nu prea avea cine, erau mulți absenți. Dar eu mai mult de 50% eram nerefăcut!

Mă dădeam cu cel mai puternic încălzitor din lume, am jucat meciul cu CFR într-un picior. Atacant la ei, Yssouf Kone.Eu am jucat lângă Baciu. Nu puteam, efectiv, să alerg după Kone, târâiam piciorul.

La fiecare fază la care noi eram în atac, eu făceam stretching și îi spuneam lui Baciu: «Rămâi puțin la dublaj, eu mă duc la deposedare, dar tu rămâi pe dublaj, că nu pot să alerg».

Adică nu puteam să alerg, se vedea clar, cu ochiul liber, că eram într-un picior.

Și după meci a zis Becali că sunt depășit, că sunt bătrân, că sunt trecut. Atunci a fost punctul în care am spus: «Stop! În momentul în care nu mai sunt 100%, nu mai joc. Niciodată!».

I-am transmis și lui Bergodi. Pentru că am făcut compromisuri de genul ăsta și uite că am ajuns în situația în care dai de un adversar foarte bun, foarte puternic și te expui în niște situații în care nu ai vrea să fii. Și pe care, dacă ai fi sănătos, le-ai evita” a concluzionat Ghionea.

Dunărea Galați, Oțelul Galați, FCSB, Rostov, Poli Timișoara, FCM Târgu Mureș, Concordia Chiajna și Viitorul Constanța sunt echipele la care a evoluat Ghionea de-a lungul carierei.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport