Arbitrul de la CFR Cluj - FCSB Ultima dată l-a scos din minți pe Mihai Stoica: „Nu mai iese la pensie?”

Sebastian Colțescu va arbitra derby-ul etapei #8 din Liga 1, CFR Cluj - FCSB.

CFR Cluj și FCSB trec printr-o perioade nefastă în campionat, înainte primei întâlniri directe din acest sezon.

Cele două echipe au acumulat doar 5 puncte în startul sezonului și ocupă locul 14, respectiv 13. De precizat că ardelenii au un meci mai puțin disputat, după ce și-au amânat partida cu Csikszereda

Sebastian Colțescu va arbitra CFR Cluj - FCSB

În ciuda locurilor din clasament, derby-urile CFR Cluj - FCSB reprezintă întotdeauna un afiș important.

Astfel, potrivit informațiilor GOLAZO.ro Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a decis să meargă pe mâna lui Sebastian Colțescu, arbitrul cu cele mai multe meciuri conduse la nivelul primei ligi.

412 meciuri a condus Colțescu la nivel de Liga 1 (doar două în acest sezon)

Ultima dată l-a scos din minți pe Mihai Stoica: „Nu mai iese la pensie?”

În luna februarie a acestui an, Mihai Stoica l-a criticat pe Sebastian Colțescu, după o decizie luată în defavoarea campioanei, după un meci tot cu CFR Cluj.

La momentul respectiv, Meriton Korenica (28 de ani) a avut o intrare dură asupra lui Edjouma și a fost sancționat doar cu cartonaș galben, ceea ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB.

„Eu zic că e «roşu», e talpă pe tibie. Dacă nici asta nu e eliminare, deci putem să rupem și tibiile că nu e «roşu». După ce, cu trei minute în urmă, l-a eliminat pe Tănase. E o intrare brutală, îi pune în pericol integritatea. Eu zic că e «roşu». În rest nu văd nicio fază.

Intrarea lui Korenica asupra lui Edjouma, foto: captură Prima Sport

Ce m-a frapat pe mine e viteza cu care Colţescu scoate cartonaşul galben. Cât de semeț vine Colțescu...

Colţescu, la CFR Cluj - FCSB. Ne anulează gol perfect valabil, în condițiile în care-l validase în primă fază. Gol marcat de Coman, de la 25 de metri, superșut, gol marcat lui Sava.

Următorul meci, FCSB - CFR Cluj, un meci cu implicaţii foarte importante pentru CFR Cluj, care dacă bătea își securiza poziția a doua și participarea în cupele europene.

Colţescu validează, cu binecuvântarea lui Haţegan de la VAR, un gol marcat de Otele, care îi face o foarfecă în cap lui Creţu, îi dă cu piciorul în cap lui Crețu și Colțescu zice că e OK.

Nu e OK, e o greșeală gravă de arbitraj. Și Colțescu continuă să arbitreze FCSB - CFR și nu dă «roşu». De ce nu-i dă «roşu»? Nu se poate așa ceva!

Ne dă penalty-ul ăla la Ovidiu, nu l-am cerut noi. Ce vină avem noi că a dat penalty-ul greşit? De atunci ne pune la zid meci de meci”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Am senzația că m-am născut în fotbal cu Colțescu arbitru, nu mai iese vreodată la pensie? La cât o să iasă, la 68 de ani”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

