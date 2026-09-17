„Și-a cam atins limitele” Atacantul care a semnat până în 2029 cu Dinamo, pus la zid de Ciprian Marica: „Nu am fost fan niciodată”

Ciprian Marica (40 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui George Pușcaș (30 de ani), atacantul celor de la Dinamo.

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Jucătorul „câinilor” nu a bifat niciun minut în acest sezon, din cauza unei accidentări, însă a bătut palma cu clubul pentru prelungirea contractului pe încă 3 ani.

Ciprian Marica: „Nu am fost fan Pușcaș niciodată”

Deși Dinamo i-a acordat încredere lui Pușcaș în ciuda lipsei de minute bifate la echipă, fostul atacant al „alb-roșiilor” nu este atât de sigur că prelungirea a fost o idee bună, mai ales ținând cont de vârsta acestuia.

„Nu știu, Pușcaș deja a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. E un jucător de moral, nu știu dacă va avea suficiente șanse la Dinamo încât să reintre într-o în formă bună.

N-am fost fan Pușcaș niciodată, deci n-aș putea să fiu acum”, a spus Ciprian Marica, la Digi Sport.

8 meciuri a bifat Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă. Doar într-o singură partidă a fost integralist, iar în cele mai multe dintre ele a fost doar rezervă.

Recent, președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că Pușcaș ar putea să revină pe gazon după pauza internațională.

De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. A bifat multiple apariții în Serie B și Championship, iar la echipa naționala a adunat 46 de selecții.

FOTO. Unicul gol marcat de George Pușcaș pentru Dinamo

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