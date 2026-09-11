Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre situația lui George Pușcaș.

Oficialul spune că atacantul se apropie de revenirea pe teren după aproape patru luni de absență.

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Atacantul lui Dinamo s-a operat de hernie inghinală în această vară. Ultima apariție a lui Pușcaș într-un meci oficial datează din 16 mai, când roș-albii remizau cu CFR Cluj, scor 0-0, în play-off.

Andrei Nicolescu, despre starea lui Pușcaș: „După pauza competițională va putea face parte din lot”

„Da, dar el se simte bine şi cred că după pauza competiţională va reintra în ritm normal. A avut o pubalgie de două ori. A fost întâi pe partea dreaptă, apoi, din cauză că a forţat şi a jucat cu dureri, s-a întâmplat şi pe partea stângă şi a făcut din nou operaţia.

Complicat. Era o chestie de nerv, era un pic mai complexă problema, nu era doar pubalgie.

După pauza competiţională, estimările noastre sunt că va putea face parte din lot, să primească minute. Face antrenamente separat acum.

A forţat nefiind pregătit, din dorinţa de a ajuta, evident”, a spus Nicolescu, conform orangesport.ro.

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George Pușcaș a disputat 8 meciuri pentru Dinamo în sezonul 2025-2026, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Pauza competițională este programată între 24 septembrie și 6 octombrie, perioadă în care echipa națională a României va disputa patru meciuri în Liga Națiunilor.

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