Pușcaș, la DIICOT  Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
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Pușcaș, la DIICOT Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 15:45
  • George Pușcaș (30 de ani), atacantul lui Dinamo, a fost audiat la DIICOT în dosarul Nordis, după ce ar fi pierdut o sumă uriașă.
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În octombrie 2024, jurnaliștii de investigație de la Recorder au arătat cum Nordis și-a păcălit clienții, încasând zeci de milioane de euro pentru apartamente care existau doar pe hârtie.

Aceeași proprietate era vândută către cel puțin la doi cumpărători, iar când apartamentele erau finalizate nu erau livrate celor care viraseră deja toți banii.

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George Pușcaș, audiat la DIICOT în dosarul Nordis

Atacantul lui Dinamo s-a prezentat la audieri în fața procurorilor DIICOT alături de avocata sa. Pușcaș ar fi pierdut aproximativ 2,5 milioane de euro după ce a investit în mai multe apartamente la Nordis, conform fanatik.ro.

Cu toate acestea, proprietățile nu i-au mai fost livrate, iar Pușcaș încearcă acum să-și recupereze banii.

Nu este singurul nume cunoscut din fotbalul românesc care se află printre păgubiți.

Florin Gardoș, fostul fundaș al lui FCSB, are de recuperat aproximativ 170.000 de euro și ex-portarul Alessandro Caparco a reclamat un prejudiciu de 120.000 de euro.

Cristian Bărbuț, actual fotbalist la CSM Reșița, ar fi pierdut 63.000 de euro. Adrian Ropotan, antrenorul echipei U19 a lui Dinamo, se află la rândul său pe lista creditorilor.

Miercuri, 14 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestațiile făcute de Nordis Management și Nordis Mamaia împotriva deciziilor procurorilor de a pune sechestru pe apartamentele construite în stațiunea Mamaia, conform g4media.ro.

În schimb, instanța a respins ca neîntemeiată o contestație depusă de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, privind sechestrul impus de procurori pe bunurile sale.

Anul trecut, procurorii DIICOT au instituit sechestrul pe toate apartamentele și terenurile deținute de firmele Nordis și Management și Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse sute de plângeri penale de la persoane care acuzau că au fost păcălite când au vrut să cumpere de la compania lui Vladimir Ciorbă.

În total, erau sub sechestru bunuri de peste 100 de milioane de euro.

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