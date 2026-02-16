„Sper să fie pregătit” Zeljko Kopic, primele cuvinte despre George Pușcaș: „A fost onest, a spus că are niște probleme” » A analizat și meciul cu Unirea +31 foto
Zelko Kopic/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Sper să fie pregătit" Zeljko Kopic, primele cuvinte despre George Pușcaș: „A fost onest, a spus că are niște probleme" » A analizat și meciul cu Unirea

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 23:08
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 23:09
  • DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani).

Kopic s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, care au dominat partida de la un capăt la altul.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Zeljko Kopic: „Mi-aș dori să înscrie băieții din ofensivă

„Am câștigat cele trei puncte, am dominat meciul, am înscris un gol frumos. Sunt mândru de felul în care am jucat. Băieții merită cele trei puncte.

Deja nu vorbim despre întâmplare când avem atâtea situații în ultimii 20-30 de metri.

Azi era important să câștigăm. Așteptăm meciul cu Rapid. Nu ne rămâne decât să luptăm pentru alte trei puncte”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul lui Dinamo a explicat și cum cum a ajuns Raul Opruț (28 de ani) în poziție de finalizare la singurul gol al partidei.

„Sivis a avut și el o ocazie, încercăm să punem fundașii în poziția asta. Ei au jucat cu o apărare retrasă.

Mi-aș dori să înscrie băieții din ofensivă, dar nu vreau să le reproșez nimic celor din față. După primele 25-30 de minute am simțit că suntem și mai mult peste ei”, a adăugat Kopic.

Zeljko Kopic: „Am o părere bună despre Pușcaș”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat faptul că George Pușcaș (29 de ani) va semna un contract pe un an și jumătate cu roș-albii.

Zelko Kopic a vorbit și el despre transferul internaționalului român.

„Am o părere bună despre el. A avut o perioadă fără jocuri, dar sper să fie pregătit să ne ajute. A fost onest, a spus că are câteva probleme medicale.

Vom analiza în ce situație fizică este. Sperăm să rezolvăm toate problemele lui într-un timp scurt”, a concluzionat Kopic.

Grație victoriei cu Unirea Slobozia, Dinamo a urcat pe locul 2, cu 52 de puncte, la unul în spatele liderului U Craiova, și s-a calificat matematic în play-off, cu 3 etape înaintea finalului sezonului regulat.

VIDEO. Golul marcat de Raul Opruț în meciul Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

dinamo bucuresti Unirea Slobozia superliga zeljko kopic
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share