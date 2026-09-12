„Ucigaș de mașini” Noul circuit de la Madrid bagă frica în starurile din Formula 1: „E o nebunie!” +6 foto
George Russell pe circuitul de la Madrid (Foto: IMAGO)
Formula 1

„Ucigaș de mașini” Noul circuit de la Madrid bagă frica în starurile din Formula 1: „E o nebunie!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 12:31
  • George Russell (Mercedes) consideră noul circuit de Formula 1 din Madrid extrem de dificil și riscant, descriindu-l ca fiind „o nebunie”.
  • Ce a spus Max Verstappen (Red Bull) înainte de Marele Premiu al Spaniei, în rândurile de mai jos.
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Formula 1 intră în teritoriu necunoscut în acest weekend. Noul circuit Madring a devenit deja unul dintre principalele subiecte de discuție din paddock.

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George Russell despre circuitul de la Madrid: „O nebunie!”

Capitala Spaniei găzduiește prima cursă de Formula 1 după 45 de ani, însă entuziasmul provocat de debutul unui nou circuit vine la pachet cu semne de întrebare: Madring are multe viraje rapide și foarte puțin spațiu pentru greșeli.

În antrenamentele din Formula 2 de vineri, Tasanapol Inthraphuvasak a lovit barierele și mașina sa a luat foc, dar pilotul a scăpat nevătămat. Ulterior, Arvid Lindblad (Racing Bulls) a avut și el un accident în antrenamentele F1, fără să fie rănit.

Russell a descris această nouă cursă drept „cea mai riscantă” din acest sport, în timp ce Max Verstappen a spus că circuitul de la Madrid este „un adevărat ucigaș de mașini”.

„Circuitul ăsta e o nebunie, iar virajul ăsta… Sunt multe viraje foarte rapide. Barierele se întind până pe pistă. Dacă ieși în exterior, nu le lovești în același unghi în care se îndreaptă mașina. Mașina se îndreaptă spre zid, dar zidul vine spre tine.

Un alt element al provocării de aici, care probabil nu va provoca accidente majore, va fi numărul mare de blocări ale roților.

Ai trei viraje în care virezi și frânezi, iar dacă ți se blochează roțile, zidul este chiar în fața ta, ceea ce amintește foarte mult de… Oh, Doamne (n.r. în timp ce privea reluarea de la televizor), virajul 15 din Baku. Avem trei viraje care sunt foarte similare cu acel viraj din Baku.

Când am auzit de cele 20 de steaguri roșii din F3, m-a surprins. Acest circuit oferă o marjă de eroare mai mică decât cel de la Monaco. Pur și simplu din cauza vitezei”, a spus Russell, potrivit dailymail.com.

La Monaco, zidurile sunt mai apropiate, dar, deoarece viteza este mult mai mică, dacă faci o greșeală, nu ajungi la zid atât de repede. Și uneori poți să-ți revii, poți trece peste un mic blocaj al roților. Aici, cred că există mai puțin spațiu de eroare. George Russell, pilot Mercedes
  • Calificările pentru Marele Premiu al Spaniei vor avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, și vor putea fi urmărite pe Antena 3 CNN, dar și online, contracost, pe AntenaPLAY.
  • Cursa propriu-zisă este programată duminică, de la ora 16:00, și va fi transmisă tot de Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

George Russell: „Te poți răni făcând orice”

Întrebat dacă există vreo îngrijorare că circuitul este prea periculos, Russel a răspuns: „Nu în acest moment, dar perspectiva asupra acestei chestiuni va fi cu siguranță interesantă după acest weekend”.

Britanicul spune că, în mod ironic, accidentul în care s-a rănit cel mai tare a fost unul banal, când se întrecea cu nepotul său de trei ani.

„Sincer să fiu, nu mă gândesc prea mult la asta (n.r. accidentul lui Inthraphuvasak)… Sunt sigur că mama mea își face mai multe griji decât mine când vede vreun accident. Dar sunt împăcat cu orice s-ar întâmpla. Face parte din risc. Te poți răni făcând orice.

Incidentul în care probabil m-am rănit cel mai tare a fost când mă jucam cu nepotul meu de trei ani. El era pe un quad, iar eu eram pe o bicicletă electrică și făceam o cursă cu el prin grădină.

Eram lângă el, s-a uitat la mine și, în timp ce se uita, a virat brusc și m-a doborât, iar el s-a rostogolit cu ATV-ul. Eu m-am rostogolit cu bicicleta electrică. Acela a fost momentul în care m-am rănit cel mai tare”.

FOTO: Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak pe Madring

Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg
Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg Accidentul horror în care a fost implicat Tasanapol Inthraphuvasak în Formula 2 Foto captură VIDEO X .jpeg
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Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) – 201
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
  4. Lando Norris (McLaren) – 171
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 51
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 468 de puncte
  2. Ferrari - 346
  3. McLaren - 287
  4. Red Bull Racing - 204
  5. Racing Bulls - 75
  6. Alpine - 62
  7. Haas - 21
  8. Audi - 16
  9. Williams - 11
  10. Aston Martin - 3
  11. Cadillac - 0

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