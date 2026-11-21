Dinamo - Petrolul 0-1. Sergiu Hanca (34 de ani) a vorbit după victoria obținută împotriva fostei sale echipe.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ploieștenii i-au învins pe „câini” pentru a doua oară în acest sezon, iar veteranul echipei crede că succesul din acest sezon nu este unul întâmplător, ci este meritul antrenorului Ricardo Sousa.

Sergiu Hanca: „A venit acest nebun, care ne-a spus că vom face lucruri mari”

„Sunt fericit, știam că va fi dificil. Dinamo nu pierduse niciun punct pe teren propriu, nu au jucat pe Arenă. Eu mi-aș fi dorit mai mult să jucam pe Arenă, senzația e alta, te simți mai fotbalist.

A fost un meci bun, două echipe care au jucat fotbal. Se pare că am fost cei mai inspirați. Când joc împotriva lui Dinamo, mereu e ceva special. Mă întreba cineva înainte de meci ce mi-aș dori, i-am zis că mi-aș dori să îi bat și să ia ei titlul.

(n.r. - despre monitorul VAR răsturnat de fani) Acum nu aș da vina pe ei, mai degrabă aș da vina pe cine a organizat și a pus acel monitor în fața lor. Sunt suporteri, e normal să fie mai fanatici, să aibă reacții, de asta e atmosfera așa frumoasă la meciuri.

Puteau să pună monitorul undeva între băncile de rezerve, să fie mai ferit și să nu mai avem aceste lucruri. La un moment dat era vorba să se uite pe telefon. Totuși, suntem în 2026, într-o eră digitală, și nu avem un sistem în care să fie mult mai protejat”, a declarat Hanca, la Digi Sport.

Întrebat apoi despre al doilea succes contra lui Dinamo și locul foarte bun din clasament, Hanca a transmis:

„Sincer, la început de sezon toți eram sceptici. Obiectivul clubului în acest sezon era evitarea retrogradării. Știam că este un an dificil, a fost și situația financiară care a fost, cu insolvența.

Toți am acceptat și ne-am înhămat la o muncă, să ne antrenăm, să facem tot ce e posibil ca să facem puncte.

Însă, a venit... nu știu cum să-l numesc. Un nebun, în sensul bun al cuvântului. Mister, care din prima zi ne-a spus că vom face lucruri mari și are încredere în noi și va crea o echipă competitivă.

Și tot ce a creat nu este o întâmplare. Nu este o întâmplare pentru că avem raporte foarte bune. Avem o identitate în momentul de față.

De mult n-am mai văzut, sincer, în vestiar să fie atât de apropiați cei care joacă mai puțin de cei care au jucat mai mult. Și, în același timp, fiecare sprijină pe fiecare.

(n.r. - cum a fost «reactivat») E invenția lui. Nu am jucat niciodată număr șase (mijlocaș defensiv). Am mai jucat doi, dar număr șase niciodată. A văzut ceva ce nu au văzut alții. Și cred că i-a ieșit”, a mai spus Hanca.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

Citește și