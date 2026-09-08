Caz șocant în Germania! Un fotbalist de 35 de ani a fost arestat cu două săptămâni înainte de nunta sa, sub suspiciunea că și-ar fi otrăvit mortal un coechipier.

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Marius W., jucător legitimat la clubul de amatori TuS Rockenberg, a fost reținut după ce și-a otrăvit în secret colegul de echipă, Philipp L., în timpul deplasării la Dresda, pe 13 iunie 2025.

Caz șocant în Germania! Un jucător de 35 de ani a fost arestat pentru că și-ar fi otrăvit mortal un coechipier

Victima a început să se simtă rău încă din timpul călătoriei, iar starea s-a deteriorat grav când a ajuns acasă.

Philipp L. a fost internat de urgență, însă a murit doua zi la spital, în ciuda eforturilor medicilor, scrie marca.com.

Cauza decesului a fost stabilită ulterior ca fiind insuficiență septică multiorganică, cauzată de otrăvire, relatează needtoknow.co.uk.

Inițial, apropiații lui Philipp L. au suspectat o posibilă intoxicație cu pește, însă, pe măsură ce ancheta a avansat, suspiciunile investigatorilor s-au îndreptat către Marius W.

„Pornim de la presupunerea că acesta a fost un act de răzbunare... Crimele prin otrăvire sunt extrem de rare. Asta face ca acest caz să fie excepțional.

Având în vedere rezultatele anchetei de până în prezent, suntem convinși că acuzatul a ucis intenționat victima”, a declarat procurorul-șef Thomas Hauburger.

Presa locală susține că cei doi jucători s-ar fi certat din cauza unei femei. Marius W. urma să se căsătorească peste două săptămâni.

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