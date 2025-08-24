A marcat, apoi a sprintat spre grătar 😁 VIDEO. O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania

Imagini inedite dintr-un meci de amatori disputat între români și turci, în Germania.

Pe marginea terenului au sfârâit grătarele, iar jucătorii au mâncat mici chiar în timpul meciului, după ce au marcat😁.

Eveniment spectaculos pentru o comunitate de imigranți români din Germania.

A marcat, apoi a sprintat spre grătar! 😁O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania

Mai mulți conaționali de-ai noștri, stabiliți în zona Garmisch-Partenkirchen, au înființat acum câțiva ani o echipă pe care au numit-o Geto-Dacii. Și se adună în weekend-uri pentru a juca într-o ligă a Bavariei (al 11-lea eșalon), alături de echipe de nemți, turci sau greci.

Iubim România, iubim tricolorul și jucăm fotbal pentru a ține viu spiritul nostru românesc aici, departe de țară. Motto Geto-Dacii

Sâmbătă, Geto-Dacii au avut meci cu turcii de la VTA. Și au câștigat cu 4-3. Meciul a fost, ca mai întotdeauna, prilej și pentru atmosferă bună.

Pe marginea terenului sfârâiau grătarele și cea mai haioasă fază a partidei a fost după ce un român a marcat, apoi a mers dincolo de tușă pentru a gusta dintr-un mic, să sărbătorească românește :).

Pentru a-i tachina pe adversari, cei de la Geto-Dacii le-au amintit că Hagi al nostru a fost idolul lor.

Cei din echipa tricoloră lucrează toți în zona de sud a Bavariei. În hoteluri, spitale, comerț, turism etc. La fiecare meci de-ale lor se adună minimum 200 de spectatori. Recordul a fost de 470!

Mai mulți decât a avut Unirea Slobozia, de exemplu, la fiecare dintre cele 3 meciuri jucate în acest sezon de Superliga pe teren propriu (cu Oțelul, Metaloglobus și Csikszereda).

La meciul de sâmbătă, românii l-au comemorat și pe fostul lor prieten care a decedat în iunie, la finala Ligii Națiunilor, căzând de la mare înălțime din tribuna Allianz Arena.

Andrei Stoicescu pe numele său, acesta făcea parte din echipa Geto-Dacii și era, în același timp, membru al galeriei Sud Steaua. De aceea, pe unul dintre garduri a fost afișat un banner cu chipul lui Andrei.

De asemenea, românii din echipă au oferit un moment special și pentru cei câțiva colegi ucraineni, care ieri au serbat Ziua Drapelului Ucrainei.

Aici, pe terenul nostru, e ca și cum am juca în România, la București, la Iași, la Timișoara. Cuprindem toată harta României și fiecare zice: „Simt că am jucat în România”. Bogdan Rotaru, Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen

