A marcat, apoi a sprintat spre grătar 😁 VIDEO. O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania +7 foto
Imagini inedite dintr-un meci de amatori disputat între români și turci, în Germania.
Special

A marcat, apoi a sprintat spre grătar 😁 VIDEO. O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania

alt-text Remus Mustățea
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 09:07
  • Imagini inedite dintr-un meci de amatori disputat între români și turci, în Germania.
  • Pe marginea terenului au sfârâit grătarele, iar jucătorii au mâncat mici chiar în timpul meciului, după ce au marcat😁.

Eveniment spectaculos pentru o comunitate de imigranți români din Germania.

Geto-Dacii Bavariei Povestea apăsătoare a unei echipe de români din sudul Germaniei 
Citește și
Geto-Dacii Bavariei Povestea apăsătoare a unei echipe de români din sudul Germaniei
Citește mai mult
Geto-Dacii Bavariei Povestea apăsătoare a unei echipe de români din sudul Germaniei 

A marcat, apoi a sprintat spre grătar! 😁O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania

Mai mulți conaționali de-ai noștri, stabiliți în zona Garmisch-Partenkirchen, au înființat acum câțiva ani o echipă pe care au numit-o Geto-Dacii. Și se adună în weekend-uri pentru a juca într-o ligă a Bavariei (al 11-lea eșalon), alături de echipe de nemți, turci sau greci.

Iubim România, iubim tricolorul și jucăm fotbal pentru a ține viu spiritul nostru românesc aici, departe de țară. Motto Geto-Dacii

Sâmbătă, Geto-Dacii au avut meci cu turcii de la VTA. Și au câștigat cu 4-3. Meciul a fost, ca mai întotdeauna, prilej și pentru atmosferă bună.

Pe marginea terenului sfârâiau grătarele și cea mai haioasă fază a partidei a fost după ce un român a marcat, apoi a mers dincolo de tușă pentru a gusta dintr-un mic, să sărbătorească românește :).

Pentru a-i tachina pe adversari, cei de la Geto-Dacii le-au amintit că Hagi al nostru a fost idolul lor.

Cei din echipa tricoloră lucrează toți în zona de sud a Bavariei. În hoteluri, spitale, comerț, turism etc. La fiecare meci de-ale lor se adună minimum 200 de spectatori. Recordul a fost de 470!

Mai mulți decât a avut Unirea Slobozia, de exemplu, la fiecare dintre cele 3 meciuri jucate în acest sezon de Superliga pe teren propriu (cu Oțelul, Metaloglobus și Csikszereda).

O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (5).jpg
O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (1).jpg O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (2).jpg O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (3).jpg O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (4).jpg O echipă românească numită Geto-Dacii a făcut spectacol într-un meci de amatori din Germania (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

La meciul de sâmbătă, românii l-au comemorat și pe fostul lor prieten care a decedat în iunie, la finala Ligii Națiunilor, căzând de la mare înălțime din tribuna Allianz Arena.

Andrei Stoicescu pe numele său, acesta făcea parte din echipa Geto-Dacii și era, în același timp, membru al galeriei Sud Steaua. De aceea, pe unul dintre garduri a fost afișat un banner cu chipul lui Andrei.

De asemenea, românii din echipă au oferit un moment special și pentru cei câțiva colegi ucraineni, care ieri au serbat Ziua Drapelului Ucrainei.

Aici, pe terenul nostru, e ca și cum am juca în România, la București, la Iași, la Timișoara. Cuprindem toată harta României și fiecare zice: „Simt că am jucat în România”. Bogdan Rotaru, Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Niciodată la FCSB” Promisiunea pe care Pancu o respectă de 3 decenii: „Mai bine mă ascund în pădure” » A jucat două meciuri pentru Steaua!
Superliga
21:05
„Niciodată la FCSB” Promisiunea pe care Pancu o respectă de 3 decenii: „Mai bine mă ascund în pădure” » A jucat două meciuri pentru Steaua!
Citește mai mult
„Niciodată la FCSB” Promisiunea pe care Pancu o respectă de 3 decenii: „Mai bine mă ascund în pădure” » A jucat două meciuri pentru Steaua!
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Superliga
17:59
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam
Citește mai mult
FCSB schimbă liniile Charalambous anunță modificări majore în primul „11” cu FC Argeș + anunț despre Thiam

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
germania geto-dacii gratar amatori
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share