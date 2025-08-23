„Niciodată la FCSB” Promisiunea pe care Pancu o respectă de 3 decenii: „Mai bine mă ascund în pădure” » A jucat două meciuri pentru Steaua!

Daniel Pancu (48 de ani), legenda clubului Rapid, a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB pe parcursul carierei.

Pancu a rămas liber de contract, după ce și-a încheiat contractul cu naționala de tineret a României.

Daniel Pancu: „Niciodată la FCSB”

Întrebat dacă s-ar vedea în viitorul apropiat pe banca rivalei FCSB, Pancu a dezvăluit că nu va accepta niciodată o ofertă de la formația roș-albastră.

„Nu aș putea să fac niciodată asta La mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu-l respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile. Nu s-a pus problema niciodată.

În 1997, când am venit la Rapid, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. În primele mele declarații am spus că nu voi trăda niciodată Rapid și nu voi juca niciodată la Steaua, așa cum se numea atunci.

Mă bucur că mi-am respectat promisiune asta. În plus, cred că am influențat mulți rapidiști ulterior, care erau foarte tineri atunci. Și ei, la rândul lor, au refuzat.

Daniel Pancu a dat lovitura de start a derby-ului Rapid - FCSB 2-2/ Foto:sportpictures.eu

Cred că am promovat și apărat rapidismul ăsta. Foarte puțini s-au mai dus după la Steaua sau la Dinamo. Au mai fost cazuri, dar nu erau jucători care să fie percepuți ca rapidiști”, a declarat Daniel Pancu, potrivit sport.ro.

Pancu a îmbrăcat tricoul Stelei!

De-a lungul carierei sale de antrenor Pancu a condus doar trei echipe din România: Rapid, Poli Iași și FC Voluntari. Puțină lume mai știe însă că fostul mijlocaș a evoluat și pentru Steaua, în două meciuri.

Se întâmpla în 1996, în Cupa Ligii, pe atunci competiție neoficială, când a fost pe teren la duelurile cu Dinamo și FC Brașov.

Mutarea a picat însă, pentru că Steaua și Poli Iași nu s-au înțeles la bani. Un an mai târziu, Pancu ajungea la Rapid. Ulterior, mijlocașul a mai fost ofertat de FCSB, însă a refuzat să trădeze.

