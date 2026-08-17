Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor +10 foto
Gheorghe Hagi. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 13:03
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre primele luni din noul său mandat și despre obiectivul stabilit pentru Liga Națiunilor: câștigarea grupei și promovarea în Liga A.
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Declarațiile vin în cadrul uneia dintre întâlnirile pe care Hagi și-a propus să le aibă periodic cu presa. Încă din luna mai, selecționerul anunțase că intenționează să organizeze astfel de conferințe în mod regulat.

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Gheorghe Hagi: „Obiectivul numărul 1 este să câștigăm grupa”

Selecționerul spune că staff-ul său a folosit ultimele două luni pentru a analiza adversarele României și pentru a pregăti debutul din Liga Națiunilor.

Tricolorii fac parte din Grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, iar primele meciuri sunt programate în luna septembrie.

„Sunt trei adversari în Liga Națiunilor. Am început să îi analizăm, atât sinteze, cât și meciuri întregi, legat de sistemele în care joacă, cum le aplică, cum fac tranzițiile. Asta am muncit în aceste două luni.

Încercăm să ne luăm date și să vedem ce sistem vom folosi și noi. Întâlnim două echipe competitive care au fost la Mondiale și o echipă care n-a fost, Polonia, care e foarte bună, cu doi antrenori, foști «nouari», eu «decar», vedem ce va ieși.

Obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa, nu există nimic altceva decât fiecare meci să îl câștigăm. Știm că întâlnim echipe foarte bune, dar și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să ajungem și mai sus.

Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă. E ca și cum ne-am califica la Europene și trebuie să jucăm patru meciuri la rând. Trebuie să ne pregătim foarte bine, iar când începe reunirea trebuie să avem toate detaliile puse la punct”, a declarat Gheorghe Hagi.

Hagi, despre primele meciuri: „Aspectul cel mai important este o mentalitate de învingător”

„Am deja o convocare la echipa națională, am avut ocazia să lucrez cu jucătorii, am convocat mulți, trei pe post. Deja îi cunosc cât de cât.

Am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei și cred că au arătat lucruri foarte bune în puținele zile care au fost. Așa e la lotul național, lucrezi cu cei mai buni din România, cei mai deștepți și cei care asimilează cel mai repede.

Lucrurile au mers foarte bine, am adus în vestiar sentimentul pe care trebuie să îl aibă fiecare jucător. Aspectul cel mai important este o mentalitate de învingător, în momentul de față ne lipsește.

Am făcut două meciuri, în deplasare, cu o echipă care a fost moale din punct de vedere defensiv, în Georgia. Îmi place să fiu agresiv în jumătatea adversă. Nu contează cel care greșește, contează cel care ia mingea, cât de repede o ia. Eu sper ca băieții să mă înțeleagă”, a mai spus Hagi.

Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Selecționerul Gheorghe Hagi FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Gheorghe Hagi: „Am nevoie de fotbaliști care cred că se pot duela cu cei mai buni”

Selecționerul a vorbit și despre criteriile pe care le va lua în calcul atunci când va face convocările pentru echipa națională.

„Nu există antrenor foarte bun dacă nu are jucători foarte buni. Suntem foarte preocupați, vorbim foarte mult cu cei de afară. De acasă putem să descoperim jucătorii, pentru că campionatul românesc trebuie să formeze jucători pentru echipa națională.

Noi ne uităm la toate aspectele, vedem și după aceea sperăm să fim inspirați înainte de convocări. Jucătorul care îmi place este cel care se simte puternic mental și fizic, cu tehnică și tactică.

Am nevoie de jucători care cred că se pot duela cu cei mai buni. Nimeni nu se naște cel mai bun, devii dacă ești motivat, dacă muncești, dacă ai mentalitate de campion”, a spus Gheorghe Hagi.

Polivalența e foarte importantă pentru mine. La mine, atacantul trebuie să știe să joace trei poziții, mijlocașul la fel, iar fundașul măcar două Gheorghe Hagi, selecționerul României

Hagi, îngrijorat de situația lui Denis Drăguș: „Am pierde un jucător important”

Selecționerul a vorbit și despre situația lui Denis Drăguș, care nu și-a clarificat încă viitorul la nivel de club.

Atacantul este în continuare sub contract cu Trabzonspor, însă gruparea turcă încearcă să găsească o soluție pentru plecarea sa.

„Avem jucători care joacă mult, îi monitorizăm. Avem jucători care nu joacă, e cazul lui Denis Drăguș. E o situație complicată. Am discutat cu el.

Sperăm să își rezolve problema cât mai repede. E un jucător care face parte dintre fotbaliștii importanți, de nivel european, și am pierde un jucător important”, a spus Hagi.

Hagi, despre ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Trebuie să îți dea de gândit”

Gheorghe Hagi a fost întrebat și despre reacția lui Ștefan Baiaram din partida Universitatea Craiova - KuPS, scor 2-1, 3-2 la general.

Fotbalistul oltenilor a fost schimbat în minutul 80 și a părăsit terenul vizibil nemulțumit. La marginea terenului, a lovit cu pumnul plafonul băncii de rezerve, apoi un rucsac și a aruncat o sticlă spre bancă. Aceasta a ricoșat și l-a lovit în cap pe un membru al staff-ului.

„Nu e problema mea, ci a celor de acolo. Eu v-am spus ce jucători vreau și îmi doresc. Nu pot comenta tot ce apare în Liga 1. Ei știu mai bine de ce s-a întâmplat.

Nervi avem fiecare, e o manifestare. E important comportamentul și în teren, și în afara lui. Pe teren cred că fiecare am avut un gest asemănător.

Nu e o problemă, dar trebuie să îți dea de gândit la nivelul de conectare”, a spus Gheorghe Hagi.

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport

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Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
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Celelalte subiecte abordate de Hagi:

  • Hagi, despre jucătorii din Liga 1: „Există jucători competitivi care pot ajunge la echipa națională din România. Pe lângă ce s-a întâmplat în această vară, înainte echipele românești s-au dus în Europa League, în Conference League. Fotbalul e o necunoscută. Dacă vrem să avem echipe în cupele europene, trebuie să ne organizăm după o strategie de 10 ani. Ce am văzut eu în mod negativ e că avem o teamă prea mare față de promovarea unui jucător, nu doar debut. Trebuie să știm să promovăm, ne trebuie curaj, iar politica cluburilor trebuie să fie bazată pe jucători români
  • Hagi, despre antrenorii români: „Noțiunea de antrenor în România trebuie să fie la un nivel mai mare de respect, am pierdut mult. Dacă n-ai antrenor, nu-ți poți atinge obiectivele”.
  • Hagi, despre strategia pe care ar avea-o la un club: „Dacă aș fi la club, aș investi în jucători tineri și jucători români. OK, și cu străini, dar în principal cu români. Aduceți-vă aminte de Galatasaray: cu doar trei străini a câștigat o cupă europeană. Azi, cu atâția străini, nu se apropie”.
  • Hagi, despre David Matei: „La antrenament îl vedeam doar pe el. Are inițiativă, personalitate. Vorbim de un copil talentat. Să nu ia cuvintele mele acum și să se lase, că mi-am dat drumul la gură. Cu mine, ceilalți mijlocași vor avea o problemă cu el”.
  • Hagi, despre David Popovici: „E un campion. Asta arată pentru că nu se satură, el vrea să se autodepășească mereu. Felicitările mele! E un exemplu de încredere”
  • Hagi, despre situația lui Darius Fălcușan, împrumutat la Concordia Chiajna: „Aspectul acela e singurul negativ care nu mi-a plăcut. Am văzut jucător de echipă națională care este rezervă în Divizia B. Sunt rezerve și joacă câte 15 minute în Divizia B. Pentru mine, șef de promoție... fiecare generație are niște lideri. Un șef de generație să nu joace... Pentru mine, e o mare greșeală. Trebuie să avem grijă de jucătorul român”

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