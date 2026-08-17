Corvinul vrea în play-off! Nou-promovata are planuri mari,  după victoria de senzație cu CFR Cluj: „De ce să nu se poată?!” +9 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Corvinul vrea în play-off! Nou-promovata are planuri mari, după victoria de senzație cu CFR Cluj: „De ce să nu se poată?!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 12:02
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 12:02
  • Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele clubului Corvinul, a vorbit despre victoria categorică obținută de hunedoreni cu CFR Cluj, scor 3-0, în etapa #5 din Liga 1.
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Echipa antrenată de Florin Maxim a făcut spectacol la Arad, după golurile marcate de Manolache (43), Ivancevic (71) și Goodlad (89), și a urcat, pentru moment, pe locul 4 în Superliga.

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Corvinul - CFR Cluj 3-0. Sorin Cimpoca: „S-a văzut că se lucrează la antrenament”

Sorin Cimpoca a evidențiat jocul foarte bun al echipei pregătite de Florin Maxim și a precizat că jucătorii pun în practică ceea ce se lucrează la antrenament.

„Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm, în urma unui joc foarte bun. Meciul a fost pregătit exact ca toate celelalte. Florin Maxim (n.r. - antrenorul echipei) pregătește la intensitate meciurile și la cel mai mic detaliu, indiferent cu cine jucăm.

Aseară (n.r. - duminică) s-a văzut că se lucrează la antrenament. Jucătorii au pus în practică ceea ce Florin Maxim le transmite, iar jocul a fost unul foarte bun.

Avem foarte multe ocazii de gol, reușim să facem astfel de faze. Se pune mult accent la antrenamente și se insistă foarte mult pe tactică, pe cum se va juca în meciuri.

Se lucrează și la fazele fixe și chiar se vede! Este un început bun pentru o echipă nou-promovată”, a declarat Sorin Cimpoca pentru GOLAZO.ro.

După meciul cu CFR, pentru Corvinul urmează duelul de miercuri din Cupa României, cu Minaur Baia Mare. Sâmbătă, hunedorenii revin la Arad pentru duelul cu UTA, din etapa 6.

Va fi o săptămână grea pentru noi, cu 3 meciuri în 6 zile, cu deplasări lungi. Echipa a rămas la Arad (n.r. după meciul cu CFR) și pleacă la Baia Mare (pentru meciul din Cupă cu Minaur) și apoi se întoarce la Arad. Sorin Cimpoca, președinte Corvinul

Sorin Cimpoca, despre calificarea în play-off: „Nu ar fi totuși ceva imposibil”

La finalul meciului de duminică, antrenorul Florin Maxim a declarat că cei de la Corvinul se gândesc deja la calificarea în play-off, obiectiv pe care Sorin Cimpoca nu îl consideră imposibil.

„Dacă îți propui lucruri mărețe poți să realizezi ceva. De ce să nu se poată (n.r. - calificarea în play-off)? Dacă echipa va juca bine în continuare este posibil orice, nu cred că este ceva ieșit din comun, chiar dacă suntem o nou-promovată.

Nu ar fi totuși ceva imposibil. Până la urmă, fotbalul se joacă pe teren. Și FC Argeș a ajuns sezonul trecut în play-off”.

Președintele hunedorenilor a vorbit și despre golul superb înscris de Antoniu Manolache, în prima repriză a partidei. Acesta a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu jucătorul înainte de meci.

Cu o zi înainte să plecăm la Arad am discutat cu el și i-am zis: «Ce faci, Mano?». A spus: «Simt că eu o să dau gol acum cu CFR».

Era foarte hotărât, chiar a simțit lucrul acesta. Aveai impresia că știe sigur că va da gol. Mă bucur pentru el, este un băiat muncitor și își face treaba”, a încheiat Sorin Cimpoca.

FOTO. Golul înscris de Manolache în Corvinul - CFR Cluj 3-0

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
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Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Dinamo510
2. FC Argeș510
3. Petrolul59
4. Corvinul58
5. FCSB48
6. Farul58
7. Rapid58
8. U Craiova57
9. U Cluj36
10. Oțelul56
11. Sepsi56
12. FC Voluntari54
13. CFR Cluj43
14. FC Botoșani43
15. UTA Arad42
16. Csikszereda51

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