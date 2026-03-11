Djokovic, scos din sărite FOTO. Gestul care l-a deranjat pe sârb la Indian Wells » A cerut imediat intervenția arbitrului +8 foto
  • Novak Djokovic (38 de ani) și Stefanos Tsitsipas (27 de ani) au făcut pereche la Indian Wells, unde i-au întâlnit în optimi pe Arthur Rinderknech (30 de ani) și Valentin Vacherot (27 de ani).
  • Un gest făcut de Rinderknech în timpul meciului l-a deranjat pe Novak Djokovic. Despre ce este vorba și cum s-au salutat la final, mai jos.

Perechile Djokovic/Tsitsipas și Rinderknech/Vacherot s-au întâlnit, miercuri, în optimile turneului Indian Wells. Cei din urmă s-au impus cu scorul de 7-6, 7-5, după o oră și 43 de minute de joc.

FOTO. Gestul lui Rinderknech care l-a deranjat pe Djokovic

Arthur Rinderknech a dat dovadă de lipsă de fair-play în timpul meciului din optimile Indian Wells.

Înainte ca Stefanos Tsitsipas, coechipierul lui Novak Djokovic, să lovească mingea, Rinderknech a fluturat racheta în aer pentru a-i distrage atenția tenismenului grec. Acest lucru s-a și întâmplat, mingea trimisă de Tsitsipas ieșind în out, scrie tennisworldusa.org.

Gestul lui Arthur Rinderknech în meciul de dublu cu Tsitsipas/Djokovic. Foto: captură X/Tennis TV
Gestul lui Arthur Rinderknech în meciul de dublu cu Tsitsipas/Djokovic. Foto: captură X/Tennis TV

Novak Djokovic a fost deranjat de gestul francezului și i-a solicitat arbitrului de scaun să verifice faza. După analizarea momentului, arbitrul a hotărât să anuleze punctul reușit de Arthur Rinderknech.

Acest moment tensionat a produs efecte inclusiv la finalul partidei. După ce Rinderknech și Vacherot au câștigat, aceștia s-au dus la fileu pentru a-și saluta adversarii.

În timp ce își strângeau reciproc mâinile, Novak Djokovic a evitat să facă contact vizual cu cei doi și nu a vorbit cu ei.

Strângerea de mână dintre Rinderknech/Vacherot și Tsitsipas/Djokovic. Foto: captură X/TennisTemple
Strângerea de mână dintre Rinderknech/Vacherot și Tsitsipas/Djokovic. Foto: captură X/TennisTemple

Pentru Rinderknech și Vacherot urmează duelul din sferturi cu perechea rusă Karen Khachanov/Andrey Rublev. Meciul va avea loc joi, de la ora 03:00 (ora României).

Gestul lui Arthur Rinderknech a fost criticat dur de internauți:

  • „Lipsă de clasă.”
  • „Ce clovn.”
  • „Nu-mi place deloc vibe-ul acestor verișori (n.r. - Rinderknech și Vacherot) FALȘI. Mă bucur că Novak l-a pus la punct pe Arthur”, conform thetennisgazzette.com

Ce urmează pentru Novak Djokovic

Numărul trei mondial în clasamentul ATP se va duela cu Jack Draper, joi, de la ora 03:00 (ora României), în optimile Indian Wells.

Jack Draper a câștigat anul trecut turneul din California. Britanicul l-a învins în ultimul act pe Holger Rune cu scorul de 6-2, 6-2.

Drumul lui Novak Djokovic la Indian Wells 2025 s-a oprit în primul tur, fiind învins de Botic Van De Zandschulp cu scorul de 2-6, 6-3, 1-6.

