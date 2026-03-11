Tribunalul București a judecat contestația procurorilor în dosarul fotbalistului rapidist Kader Keita, implicat într-un accident rutier grav produs pe 3 martie în Capitală.

Tribunalul București a judecat miercuri, 11 martie, contestația depusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București împotriva deciziei prin care fotbalistul rapidist Kader Keita (25 de ani) a fost plasat sub control judiciar, după accidentul rutier produs pe 3 martie, în Sectorul 2 al Capitalei.

Contestația procurorilor, respinsă: Kader Keita rămâne sub control judiciar

Procurorii au solicitat înlocuirea măsurii preventive dispuse inițial cu una mai severă, în contextul în care jucătorul este cercetat într-un dosar penal deschis după accidentul în care un pieton a fost lovit pe trecere.

Soluția instanței: „În dos.6950/300/2026, s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București împotriva încheierii din data de 04.03.2026. Cheltuielile judiciare avansate de stat și onorariul interpretului de limba franceză au rămas în sarcina statului. Soluția este definitivă”.

Săptămâna trecută, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a solicitat ca fotbalistul ivorian să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Instanța a respins însă solicitarea și a decis plasarea lui Kader Keita sub control judiciar pentru aceeași perioadă.

Nemulțumiți de această soluție, procurorii au formulat contestație, iar cazul a ajuns miercuri din nou pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Kader Keita este anchetat pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului

Accidentul a avut loc marți, 3 martie 2026, la ora 05:46, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor oficiale, Kader Keita conducea un autoturism când a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni.

Victima, o femeie de 67 de ani, a suferit leziuni grave, evaluate la 130-150 de zile de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în primejdie.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Kader Keita pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

De ce se temeau oficialii Rapidului

Oficialii Rapidului au așteptat cu îngrijorare decizia privind contestația procurorilor.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, conducerea s-a temut că judecătorii ar fi putut dispune arestul la domiciliu, o măsură considerată în mediul juridic drept un „compromis” între controlul judiciar și arestul preventiv.

Pentru Rapid, o astfel de decizie ar fi avut consecințe directe pe plan sportiv. „Ne-ar termina”, susțin rapidiștii.

Arestul la domiciliu l-ar fi făcut indisponibil pe Kader Keita, deoarece mijlocașul nu ar fi putut părăsi locuința pentru antrenamente sau meciuri fără aprobări speciale din partea autorităților.

În aceste condiții, Rapid risca să nu îl poată folosi pe mijlocașul ivorian în meciurile din play-off-ul Ligii 1.

