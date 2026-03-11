Keita rămâne sub control judiciar Tribunalul a respins ca „nefondată” contestația procurorilor » De ce este acuzat jucătorul Rapidului +5 foto
Fotbalistul Rapidului Kader Keita (centru) este anchetat penal
Superliga

Keita rămâne sub control judiciar Tribunalul a respins ca „nefondată” contestația procurorilor » De ce este acuzat jucătorul Rapidului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 16:06
  • Tribunalul București a judecat contestația procurorilor în dosarul fotbalistului rapidist Kader Keita, implicat într-un accident rutier grav produs pe 3 martie în Capitală.

Tribunalul București a judecat miercuri, 11 martie, contestația depusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București împotriva deciziei prin care fotbalistul rapidist Kader Keita (25 de ani) a fost plasat sub control judiciar, după accidentul rutier produs pe 3 martie, în Sectorul 2 al Capitalei.

Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
Citește și
Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
Citește mai mult
Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat

Contestația procurorilor, respinsă: Kader Keita rămâne sub control judiciar

Procurorii au solicitat înlocuirea măsurii preventive dispuse inițial cu una mai severă, în contextul în care jucătorul este cercetat într-un dosar penal deschis după accidentul în care un pieton a fost lovit pe trecere.

Soluția instanței: „În dos.6950/300/2026, s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București împotriva încheierii din data de 04.03.2026. Cheltuielile judiciare avansate de stat și onorariul interpretului de limba franceză au rămas în sarcina statului. Soluția este definitivă”.

Săptămâna trecută, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a solicitat ca fotbalistul ivorian să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Instanța a respins însă solicitarea și a decis plasarea lui Kader Keita sub control judiciar pentru aceeași perioadă.

Nemulțumiți de această soluție, procurorii au formulat contestație, iar cazul a ajuns miercuri din nou pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Kader Keita este anchetat pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului

Accidentul a avut loc marți, 3 martie 2026, la ora 05:46, în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor oficiale, Kader Keita conducea un autoturism când a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni.

Victima, o femeie de 67 de ani, a suferit leziuni grave, evaluate la 130-150 de zile de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în primejdie.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Kader Keita pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

De ce se temeau oficialii Rapidului

Oficialii Rapidului au așteptat cu îngrijorare decizia privind contestația procurorilor.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, conducerea s-a temut că judecătorii ar fi putut dispune arestul la domiciliu, o măsură considerată în mediul juridic drept un „compromis” între controlul judiciar și arestul preventiv.

Pentru Rapid, o astfel de decizie ar fi avut consecințe directe pe plan sportiv. „Ne-ar termina”, susțin rapidiștii.

Arestul la domiciliu l-ar fi făcut indisponibil pe Kader Keita, deoarece mijlocașul nu ar fi putut părăsi locuința pentru antrenamente sau meciuri fără aprobări speciale din partea autorităților.

În aceste condiții, Rapid risca să nu îl poată folosi pe mijlocașul ivorian în meciurile din play-off-ul Ligii 1.

Galerie foto (5 imagini)

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Candidatura lui Burleanu, contestată la TAS Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide dacă actualul președinte al FRF mai are dreptul la un nou mandat
Diverse
13:34
Candidatura lui Burleanu, contestată la TAS Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide dacă actualul președinte al FRF mai are dreptul la un nou mandat
Citește mai mult
Candidatura lui Burleanu, contestată la TAS Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide dacă actualul președinte al FRF mai are dreptul la un nou mandat
Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”
Superliga
12:06
Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”
Citește mai mult
Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kader Keita rapid tribunalul bucuresti accident rutier control judiciar
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share