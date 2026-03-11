Șocul care-l face titular pe Drăgușin FOTO. Două motive pentru care „tricolorul” va fi în primul 11 al lui Tottenham cu Liverpool +6 foto
Romero și Palhinha s-au dat cap în cap la Atletico -Tottenham 5-2 Foto: Imago
Șocul care-l face titular pe Drăgușin FOTO. Două motive pentru care „tricolorul” va fi în primul 11 al lui Tottenham cu Liverpool

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 15:30
  • Radu Drăgușin va reveni în echipa de start aproape sigur duminică, la Liverpool - Tottenham, în Premier League. 
  • Problemele principalilor rivali printre stoperii lui Spurs îl readuc pe Drăgușin pe teren în weekend. 

Revenirea lui Kevin Danso după accidentare l-a eliminat pe Radu Drăgușin din prima echipă a lui Tottenham.

Citește și
Drăgușin, doar rezervă la Tottenham, 2-5 cu Atletico

Antrenorul Igor Tudor folosește o linie defensivă de trei și, împotriva lui Atletico Madrid (2-5 în Liga Campionilor), a avut primele trei variante ca fundași centrali:

  • Argentinianul Cristiano Romero, căpitanul lui Spurs, încadrat de olandezul Micky van de Ven și de austriacul Danso. 

Drăgușin a rămas pe bancă întreaga partidă jucată marți seară, pe „Metropolitano”.

Drăgușin așteaptă alt duel cu Salah în Anglia Foto: Imago Drăgușin așteaptă alt duel cu Salah în Anglia Foto: Imago
Drăgușin așteaptă alt duel cu Salah în Anglia Foto: Imago

Așa ar fi vrut Tudor să înceapă și meciul de duminică, Liverpool - Tottenham, mult mai important pentru londonezi, aflați sub amenințarea reală a retrogradării.

Romero, cap în cap cu Palhinha. Ambii lipsesc cu Liverpool?

Alte două probleme îi răstoarnă iar planurile tehnicianului croat.

Prima e legată de Romero. În prelungirile confruntării de la Madrid, sud-americanul a vrut să respingă o minge în fața careului mare, dar și Palhinha sărise la acel duel aerian. Și cei doi jucători ai lui Tottenham s-au dat cap în cap violent.

Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham
Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham

Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham Fotografii: capturi TV Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham Șocul extrem de dur între Romero și Palhinha, jucătorii lui Tottenham -palhinha 3.jpg
Confuzi, amândoi au fost nevoiți să părăsească terenul înaintea fluierului final.

Ce e mai rău pentru Tudor, nici Romero, nici Palhinha nu pot să joace duminică, potrivit protocolului ce trebuie respectat după comoțiile suferite în timpul partidelor.

Van de Ven e suspendat. Drăgușin, titular?!

În afara lui Romero, alt stoper titular al alb-albaștrilor lipsește în deplasarea de la Liverpool.

Eliminat în ultima etapă de Premier, la 1-3 cu Crystal Palace, Van de Ven e suspendat duminică, pe „Anfield”.

Van de Ven l-a prins de mână pe Ismaila Sarr ca ultim apărător. Penalty și eliminare la Tottenham - Crystal Palace 1-3 Foto: Imago Van de Ven l-a prins de mână pe Ismaila Sarr ca ultim apărător. Penalty și eliminare la Tottenham - Crystal Palace 1-3 Foto: Imago
Van de Ven l-a prins de mână pe Ismaila Sarr ca ultim apărător. Penalty și eliminare la Tottenham - Crystal Palace 1-3 Foto: Imago

Ceea ce înseamnă că Drăgușin ar trebui să fie în centrul apărării împreună cu Danso.

Retrogradează Tottenham după 49 de ani?

Situația echipei e tot mai complicată la început de primăvară. E pe locul 16 și are acum un singur punct în fața lui Nottingham (17) și West Ham (18), ultima fiind chiar sub linia roșie.

Dacă retrogradează, Tottenham ar fi o premieră în istoria Premier League (creat în 1992). Nu a mai părăsit elita Angliei din 1977. De aproape jumătate de secol.

