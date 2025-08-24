Gianni Infantino, 55 de ani, din 2016 șeful forului de la Zurich, a analizat pentru agenția rusă TASS negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Participând tot mai des la reuniunile lui Donald Trump, Gianni Infantino se implică și în politica mondială.

Infantino ar vrea Rusia înapoi în fotbal. A rămas apropiat de Putin

Președintele FIFA, foarte apropiat de Trump, dar apropiat și de Vladimir Putin, de când Rusia a organizat CM 2018, l-ar vrea și pe dictatorul Moscovei la viitorul turneu final, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Mai ales acum, când liderul de la Casa Albă a anunțat că îl așteaptă și pe Putin la CM 2026.

Infantino a sugerat de mai multe ori că vrea naționala Rusiei înapoi în fotbalul internațional.

„Sbornaia” și toate cluburile sale au fost excluse din competițiile UEFA și FIFA după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Infantino, despre reuniunea Trump-Putin : „Cu atât mai bine pentru lumea întreagă”

Aflat la Washington, Infantino a discutat cu corespondentul agenției ruse TASS.

„Cu cât președinții Trump și Putin se întâlnesc mai des, cu atât mai bine pentru lumea întreagă și pentru pacea mondială”, a declarat oficialul elvețian, 55 de ani, din 2016 lider al forului de la Zurich.

Infantino, Trump și Cupa Mondială în Biroul Oval Foto: Imago

A analizat negocierile pentru încetarea războiului: „Desigur, președintele Trump e dedicat, discuțiile sunt în desfășurare.

Cu cât sunt mai multe aceste reuniuni, cu atât sunt mai mari șansele de a se ajunge la un acord”.

Lumea întreagă urmărește acest lucru, speră la acest lucru și se roagă pentru acest lucru. Gianni Infantino, președintele FIFA

Corespondentul TASS susține că Infantino a mulțumit și în rusă la sfârșit.

