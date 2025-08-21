Trump s-a ținut de promisiune Detaliul observat de fanii sportului la întâlnirea crucială a președintelui american cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski

Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite , s-a întâlnit cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, pentru a discuta despre o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.

Trump s-a întâlnit luni la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost însoțit de cancelarul Germaniei, premierii Marii Britanii și Italiei, președinții Franței și Finlandei, șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO, informează hotnews.ro.

Trofeul de la Campionatul Mondial al Cluburilor se afla în biroul lui Trump

Într-o imagine postată pe rețelele de socializare se poate observa că în biroul lui Trump se afla și trofeul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție desfășurată în această vară în SUA și câștigată de Chelsea.

The club World Cup trophy just living there https://t.co/klMctieQYl — Adam Crafton (@AdamCrafton_) August 19, 2025

De altfel, președintele Statelor Unite declara după finala turneului că a primit trofeul în dar chiar de la Gianni Infantimo.

Președintele FIFA a vizitat Casa Albă în martie, împreună cu trofeul.

„M-au întrebat: «Puteți să păstrați acest trofeu pentru o perioadă?» L-am pus în Biroul Oval”, declara președintele american, în luna iulie, potrivit The Independent.

„Apoi am întrebat: «Când veniți să-l luați?». Mi-au răspuns: «Nu venim să-l luăm. Puteți să-l păstrați pentru totdeauna în Biroul Oval. Vom face unul nou».

Și chiar au făcut unul nou. A fost destul de emoționant… Acum se află în Biroul Oval”, a adăugat Trump

Astfel, după victoria fără drept de apel obținută în meciul cu campioana europeană PSG, scor 3-0, Chelsea a trebuit să se mulțumească cu replica trofeului Mondialului Cluburilor.

Donald Trump a fost prezent la finală și a stricat bucuria lui Chelsea

Pe 14 iulie, președintele Statelor Unite a fost prezent pe stadionul MetLife din New Jersey, la finala Campionatului Mondial al Cluburilor dintre Chelsea și PSG.

După fluierul final, Trump a coborât din lojă pe gazon, fiind primit cu fluierături copioase, dar și cu aplauze de cei peste 80.000 de fani prezenți la finală.

A oferit medaliile arbitrilor și jucătorilor. La final, Gianni Infantino, președintele FIFA, i-a dat ultima medalie lui Trump!

Cei doi au luat împreună trofeul Mondialului și s-au îndreptat către podium, unde jucătorii lui Chelsea așteptau nerăbdători. Reece James a primit spectaculosul premiu, însă a privit nedumerit secunde bune în stânga sa.

¡EL CHELSEA ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



NI TRUMP SE QUIERE IR DE LA FIESTA 😅#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/94vKeWmL60 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Dacă Infantino a părăsit rapid zona pentru a-i lăsa pe jucători să sărbătorească, Trump a ales să rămână lângă căpitanul lui Chelsea. Până la urmă, James a ridicat trofeul deasupra capului, iar jucătorii au declanșat fiesta alături de Donald Trump.

