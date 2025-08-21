Trump s-a ținut de promisiune Detaliul observat de fanii sportului la întâlnirea crucială a președintelui american cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski +39 foto
Gianni Infantino și Donald Trump/ Foto: IMAGO
Campionate

Trump s-a ținut de promisiune Detaliul observat de fanii sportului la întâlnirea crucială a președintelui american cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 12:35
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 12:35
  • Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, s-a întâlnit cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, pentru a discuta despre o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.
  • Mai multe imagini au circulat pe internet, iar fanii sportului au observat un detaliu important. Informații, mai jos.

Trump s-a întâlnit luni la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost însoțit de cancelarul Germaniei, premierii Marii Britanii și Italiei, președinții Franței și Finlandei, șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO, informează hotnews.ro.

Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
Citește și
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
Citește mai mult
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată

Trofeul de la Campionatul Mondial al Cluburilor se afla în biroul lui Trump

Într-o imagine postată pe rețelele de socializare se poate observa că în biroul lui Trump se afla și trofeul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție desfășurată în această vară în SUA și câștigată de Chelsea.

De altfel, președintele Statelor Unite declara după finala turneului că a primit trofeul în dar chiar de la Gianni Infantimo.

Președintele FIFA a vizitat Casa Albă în martie, împreună cu trofeul.

„M-au întrebat: «Puteți să păstrați acest trofeu pentru o perioadă?» L-am pus în Biroul Oval”, declara președintele american, în luna iulie, potrivit The Independent.

„Apoi am întrebat: «Când veniți să-l luați?». Mi-au răspuns: «Nu venim să-l luăm. Puteți să-l păstrați pentru totdeauna în Biroul Oval. Vom face unul nou».

Și chiar au făcut unul nou. A fost destul de emoționant… Acum se află în Biroul Oval”, a adăugat Trump

Astfel, după victoria fără drept de apel obținută în meciul cu campioana europeană PSG, scor 3-0, Chelsea a trebuit să se mulțumească cu replica trofeului Mondialului Cluburilor.

Donald Trump a fost prezent la finală și a stricat bucuria lui Chelsea

Pe 14 iulie, președintele Statelor Unite a fost prezent pe stadionul MetLife din New Jersey, la finala Campionatului Mondial al Cluburilor dintre Chelsea și PSG.

După fluierul final, Trump a coborât din lojă pe gazon, fiind primit cu fluierături copioase, dar și cu aplauze de cei peste 80.000 de fani prezenți la finală.

A oferit medaliile arbitrilor și jucătorilor. La final, Gianni Infantino, președintele FIFA, i-a dat ultima medalie lui Trump!

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (21).jpg
Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (21).jpg

Galerie foto (39 imagini)

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (1).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (2).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (3).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (4).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Cei doi au luat împreună trofeul Mondialului și s-au îndreptat către podium, unde jucătorii lui Chelsea așteptau nerăbdători. Reece James a primit spectaculosul premiu, însă a privit nedumerit secunde bune în stânga sa.

Dacă Infantino a părăsit rapid zona pentru a-i lăsa pe jucători să sărbătorească, Trump a ales să rămână lângă căpitanul lui Chelsea. Până la urmă, James a ridicat trofeul deasupra capului, iar jucătorii au declanșat fiesta alături de Donald Trump.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Trump  controlează și Jocurile Olimpice  Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea  competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!
Jocurile Olimpice
18:09
Trump controlează și Jocurile Olimpice Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!
Citește mai mult
Trump  controlează și Jocurile Olimpice  Președintele SUA vrea să se ocupe de organizarea  competiției din 2028. Ar putea purta și torța olimpică!
Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
Diverse
14:24
Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
Citește mai mult
Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
campionatul mondial al cluburilor statele unite ale americii gianni infantino donald trump volodimir zelenski
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share