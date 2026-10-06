Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), se confruntă cu noi probleme, după ce mai multe publicații au dezvăluit că forul mondial știa că un jucător care a disputat patru meciuri la CM 2026 nu avea dreptul să participe la turneul final.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Publicațiile „The New York Times” și „Le Monde” au dezvăluit, marți, că avocații forului mondial au aflat încă din luna martie că Lionel Mpasi, portarul naționalei RD Congo, era neeligibil pentru a juca pentru statul african.

Noi probleme pentru Gianni Infantino

Aceștia au recomandat o serie de sancțiuni care ar fi putut fi aplicate, inclusiv descalificarea naționalei statului african din barajul intercontinental împotriva Jamaicăi, meci câștigat de RD Congo cu 1-0, dar și suspendarea lui Mpasi.

Naționala RD Congo a avut voie să dispute meciul de baraj în ciuda faptului că juriștii FIFA l-au declarat pe Mpasi ineligibil, în urma unei plângeri din partea Nigeriei, care a fost învinsă de RD Congo în finala barajului african, în noiembrie 2025.

„The New York Times” a dezvăluit că Federația Congoleză de Fotbal nu a finalizat procedura de schimbare a federației de apartenență pentru Mpasi, după ce acesta a ales RD Congo în detrimentul țării sale natale, Franța, în 2021.

Totuși, forul mondial nu a luat nicio măsură, iar Mpasi a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de RD Congo la CM 2026, inclusiv în înfrângerea cu Anglia în 16-imi, scor 1-2.

Lionel Mpasi în meciul cu Anglia de la CM 2026 FOTO Imago

Șeful Federației din RD Congo, coleg de facultate cu Infantino

CONCACAF, confederația care reprezintă Jamaica, adversara Republicii Democrate Congo în barajul intercontinental, a reacționat la scurt timp după publicarea dezvăluirilor.

„Tratăm cu maximă seriozitate chestiunile legate de eligibilitatea jucătorilor și ne așteptăm ca regulamentele și procedurile aplicabile să fie respectate în mod consecvent și echitabil în toate competițiile.

Orice preocupări privind eligibilitatea jucătorilor, în special cele care ar putea afecta integritatea unei competiții sau interesele uneia dintre asociațiile noastre membre, ar trebui analizate în detaliu și soluționate prin intermediul organismelor de guvernanță și disciplinare corespunzătoare ale FIFA, în conformitate cu regulamentele stabilite și cu respectarea procedurilor legale”, se arată în comunicatul transmis de forul nord-american.

Veron Mosengo-Omba, șeful Federației de Fotbal a RD Congo, este un susținător și prieten apropiat al lui Infantino, aceștia fiind colegi de facultate în Elveția.

Mosengo-Omba a fost ales în funcție în mai 2026, după ce RD Congo s-a calificat la Cupa Mondială.

Alte scandaluri în care a fost implicat Gianni Infantino

Aceste noi dezvăluiri sporesc presiunea asupra lui Infantino, după scandalul Balogun de la CM 2026, dar și după eșecul planului său de a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei părți din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor turnee organizate de FIFA.

Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, însă forul internațional a cedat la presiunile lui Donald Trump, după ce președintele SUA a recunoscut că l-a sunat pe Infantino.

FIFA a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun, iar acesta a fost titular cu Belgia.

În acest caz, FIFA a negat existența vreunei intervenții din partea lui Infantino și a afirmat că comisia sa disciplinară este pe deplin independentă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport