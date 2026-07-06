Donald Trump a recunoscut VIDEO. Președinte SUA i-a cerut lui Infantino să revizuiască „roșul” primit de Balogun: „Arbitrul e foarte suspect” +6 foto
Donald Trump a recunoscut că i-a cerut lui Gianni Infantino (56 de ani), să revizuiască cartonașul roșu primit de Folarin Balogun (25 de ani)/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Donald Trump a recunoscut VIDEO. Președinte SUA i-a cerut lui Infantino să revizuiască „roșul” primit de Balogun: „Arbitrul e foarte suspect”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 19:30
  • Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, a recunoscut că i-a cerut omologului său de la FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), să revizuiască „roșul” lui Folarin Balogun (25 de ani).
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Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.

La presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani), forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

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Donald Trump a recunoscut că a intervenit în cazul Balogun

Duminică au apărut informații conform cărora Donald Trump l-a sunat pe Gianno Infantino „pentru a înțelege mai bine motivul pentru care s-a acordat cartonașul roșu din meciul cu Bosnia și de ce a existat o suspendare”.

Azi, președintele SUA a recunoscut că a intervenit.

„Am vorbit cu Gianni [Infantino], care este foarte respectat. Am văzut faza și, fiind o persoană pasionată de sport și un fost sportiv de performanță, înțeleg foarte bine sportul, iar acela nu a fost o fault, nici măcar o încălcare a regulilor; au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă și s-au ciocnit întâmplător unul de celălalt.

Erau doi sportivi de excepție care s-au încurcat, iar acest arbitru, care este puțin suspect, dacă îi verifici trecutul. Nu vreau să spun asta, pentru că nu-mi place să creez controverse, dar este foarte suspect.

A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă. El [Balogun] nu a făcut nimic greșit și este cel mai bun jucător al nostru, sau unul dintre cei mai buni jucători ai noștri… iar arbitrul i-a dat un cartonaș roșu.

Este foarte nedrept, nu poți face așa ceva. Așadar, da, am solicitat o revizuire din partea FIFA. Am vorbit cu un om foarte respectat [Infantino] și, apropo, respectul pe care i-l port a crescut de zece ori”, a declarat Trump, citat de heraldscotland.com.

  • Arbitrul VAR care l-a chemat pe „centralul” brazilian Raphael Claus la monitor pentru a revedea faultul lui Balogun este Juan Soto, din Venezuela

FOTO. Momentul eliminării lui Folarin Balogun în meciul cu Bosnia

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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