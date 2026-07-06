Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, a recunoscut că i-a cerut omologului său de la FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), să revizuiască „roșul” lui Folarin Balogun (25 de ani).

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Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.

La presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani), forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

Donald Trump a recunoscut că a intervenit în cazul Balogun

Duminică au apărut informații conform cărora Donald Trump l-a sunat pe Gianno Infantino „pentru a înțelege mai bine motivul pentru care s-a acordat cartonașul roșu din meciul cu Bosnia și de ce a existat o suspendare”.

Azi, președintele SUA a recunoscut că a intervenit.

„Am vorbit cu Gianni [Infantino], care este foarte respectat. Am văzut faza și, fiind o persoană pasionată de sport și un fost sportiv de performanță, înțeleg foarte bine sportul, iar acela nu a fost o fault, nici măcar o încălcare a regulilor; au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă și s-au ciocnit întâmplător unul de celălalt.

Erau doi sportivi de excepție care s-au încurcat, iar acest arbitru, care este puțin suspect, dacă îi verifici trecutul. Nu vreau să spun asta, pentru că nu-mi place să creez controverse, dar este foarte suspect.

Off-topic: isto vão ser os 2 minutos mais inacreditáveis do vosso dia. Assustador. pic.twitter.com/ogcQzfJtls — Mercado Azul (@_mercadoazul_) July 6, 2026

A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă. El [Balogun] nu a făcut nimic greșit și este cel mai bun jucător al nostru, sau unul dintre cei mai buni jucători ai noștri… iar arbitrul i-a dat un cartonaș roșu.

Este foarte nedrept, nu poți face așa ceva. Așadar, da, am solicitat o revizuire din partea FIFA. Am vorbit cu un om foarte respectat [Infantino] și, apropo, respectul pe care i-l port a crescut de zece ori” , a declarat Trump, citat de heraldscotland.com.

Arbitrul VAR care l-a chemat pe „centralul” brazilian Raphael Claus la monitor pentru a revedea faultul lui Balogun este Juan Soto, din Venezuela

FOTO. Momentul eliminării lui Folarin Balogun în meciul cu Bosnia

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