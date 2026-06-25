Președintele FIFA afirmă că pauzele de hidratare sunt sută la sută pentru fotbaliști la Mondial. Ar fi caraghios dacă n-ar fi mincinos.

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Gianni Infantino a ținut alt discurs ridicol. Mereu încearcă să combată criticile făcându-se de râs și mai mult.

Președintele FIFA a enervat lumea întreagă cu pauza de hidratare care rupe fiecare repriză în două la Mondial, americanizând fotbalul cu patru „sferturi”.

Infantino îi obligă pe jucători să stea și în ploaie. Pentru binele lor?

Susține că a decis astfel numai pentru jucători, să-i protejeze de căldura din SUA/Canada/Mexic. Ar fi caraghios dacă n-ar fi mincinos.

Când plouă și îi obligă pe sportivi să se oprească pentru „hydration break”, tot la ei se gândește? Dar când e frig?

Are răspuns și la această critică. Spune că nu vrea să fie diferențe, le oferă tuturor aceleași condiții. Și niciun antrenor să nu fie supărat că nu poate da sfaturi tactice în acele momente. Asta afirmă prietenul lui Trump. Jenant!

Televiziunile care transmit Mondialul „trebuie” să-l arate pe Gianni Infantino în timpul meciurilor. Aici, alături de regele Țărilor de Jos, Willem-Alexander. Foto: Imago

Dacă e așa, de ce n-a impus pauza de hidratare și în repriza a doua a meciului Franța - Irak, la Philadelphia? Să nu se supere Didier Deschamps și Graham Arnold!

Ah, era prea mult după o întrerupere de două ore din cauza fulgerelor într-o partidă care a durat aproape patru ore în total? Ce-ar mai fi contat trei minute în plus? Se grăbea președintele FIFA să plece de la stadion?

Peste un miliard generat global de pauza de hidratare. Nu pentru jucători!

Nu e pentru fotbaliști, lui Infantino nu-i pasă de ei nicio clipă, niciun strop. E 100% o mișcare dedicată televiziunilor. Să dea și mai multă reclamă.

Infantino a pregătit totul cu atenție. Le-a cerut deținătorilor de drepturi să pornească publicitatea la 20 de secunde după ce arbitrul oprește duelul la jumătatea reprizei și să revină cu transmisia live la 30 de secunde înainte de reluarea jocului.

Fiecare pauză de hidratare, motiv de spoturi publicitare pe arenele Mondialului american. Foto: Imago

Ceea ce înseamnă că, din trei minute, rămân două minute și zece secunde. Într-un meci întreg, patru minute și 20 de secunde.

Adică 8 spoturi de câte 30 de secunde în plus în pauzele de hidratare, nu ascunde BBC.

Care a aflat și cât câștigă Fox Sports numai în State în perioada Mondialului cu această extrapauză.

250 de milioane de dolari este „plusul” lui Fox Sports cu ajutorul pauzei de hidratare la CM 2026

Și tot BBC a aflat că, la nivel global, pauzele publicitare pentru hidratare (ce amuzant sună!) valorează peste un miliard la nivel global!

Au întârziat televiziunile? Opriți fotbalul!

De aceea, Infantino nu mișcă niciun deget împotriva televiziunilor care încalcă regulile, depășind limita de timp a reclamelor. Din contră, le cere tot jucătorilor să-i aștepte pe întârziați.

Nu erau suficiente trei minute de rupere a ritmului jocului, pot fi trei minute și 10, 20, 30 de secunde fără probleme.