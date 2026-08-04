MM Stoica a cerut să nu fie în lot Oficialul FCSB-ului a explicat absența absența lui Târnovanu din meciul cu Farul: „E mai bine să-l lăsăm” +54 foto
Ștefan Târnovanu. Foto: Sport Pictures
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MM Stoica a cerut să nu fie în lot Oficialul FCSB-ului a explicat absența absența lui Târnovanu din meciul cu Farul: „E mai bine să-l lăsăm”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 18:49
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre decizia de a-l lăsa în afara lotului pe Ștefan Târnovanu (26 de ani) la meciul cu Farul Constanța (2-2).
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Oficialul campioanei a precizat că propunerea i-a aparținut și că aceasta a fost discutată cu Gigi Becali și cu stafful tehnic.

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Mihai Stoica a explicat absența absența lui Târnovanu din meciul cu Farul: „E mai bine să-l lăsăm”

Târnovanu traversează o perioadă dificilă, după ce prestațiile sale au fost criticate public de Gigi Becali.

„A fost ideea mea să nu fie în lot, l-am întrebat și pe Gigi dacă e de acord cu asta, și stafful ce părere are. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să se liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi să le rezolve.

Nu avea niciun sens să stea pe bancă la meciul ăsta după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte foarte tare, l-a criticat și după meciul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

El are impresia că e un mare portar. O să vină și o să spună că vrea să plece. Acolo stă până la finalul contractului. Nici nu-l vând, nici nu-i dau drumul, să nu vină cu nicio ofertă. Poate de-aia joacă la mișto, ca să-i dau drumul. Uite că nu-i dau. Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a respins și zvonurile potrivit cărora Târnovanu ar avea probleme cu jocurile de noroc.

„Eu rămân la părerea că este un portar foarte bun. A avut parte de un meci nereușit. Și meciul cu Auda, greșelile lui s-au scos în evidență mai mult decât greșelile altora, cum se întâmplă când e vorba de un portar.

Da (n.r. e cu moralul la pământ). Nu știu cine i-a spus lui Gigi de chestia aia cu păcănelele, nu e absolut nimic adevărat.

Dacă a avut în trecut niște probleme, a trecut de mult peste ele. Sigur e un tip care abia s-a căsătorit, un tip foarte dedicat familie. A greșit cum au greșit și alții…”, a completat Stoica.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

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Ștefan Târnovanu a adunat 211 meciuri pentru FCSB în toate competițiile și este cotat la 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.

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