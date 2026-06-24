Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a oferit o reacție oficială ca urmare a criticilor referitoare la pauzele de hidratare de la Campionatul Mondial.

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FIFA a decis ca la turneul final din această vară să existe pauze de hidratare de câte trei minute la toate meciurile, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

Măsura a creat rapid controverse, criticii susținând că aceste întreruperi sunt de fapt pauze comerciale menite să aducă venituri mai mari televiziunilor.

Gianni Infantino, despre pauzele de hidratare de la CM 2026: „Nu aduc venituri suplimentare!”

Președintele FIFA susține că pauzele de hidratare nu produc încasări suplimentare pentru forul mondial, ci au doar scopul de a-i ajuta pe sportivi, având în vedere temperaturile ridicate de la unele dintre meciuri.

„Nu există venituri suplimentare pentru FIFA, deoarece toate acordurile comerciale au fost semnate cu mult timp înainte.

Nu este o chestiune financiară pentru noi, este pur și simplu o chestiune sportivă.

Principalul motiv al pauzelor este căldura, dar trebuie să înțelegem și că într-o competiție precum Cupa Mondială, care se desfășoară pe parcursul a 39 de zile, cu echipe care pot juca opt meciuri în acele 39 de zile, un moment de odihnă este extrem de important”, a declarat Gianni Infantino, potrivit bbc.com.

Gianni Infantino: „Vrem să creăm condiții egale pentru toată lumea”

Conducătorul forului mondial a explicat și motivul pentru care au existat pauze de hidratare și la partidele care nu s-au disputat pe temperaturi extreme:

„Ceea ce contează și mai mult pentru noi este să ne asigurăm că toate echipele joacă fiecare meci în aceleași condiții.

Este foarte greu de acceptat că un antrenor ar putea avea oportunitatea de a influența un meci făcând ajustări la pauza de hidratare doar pentru că este mai cald, în timp ce într-un alt meci, unde temperatura este puțin mai scăzută, același antrenor nu ar avea aceeași oportunitate.

Dorim să asigurăm condiții egale pentru toată lumea și de aceea aceste pauze sunt implementate în fiecare meci”.

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