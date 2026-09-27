De cât timp are nevoie Hagi Selecționerul a spus când va arăta naționala cum își dorește el: „Am o obligație față de România” +10 foto
Gică Hagi. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

De cât timp are nevoie Hagi Selecționerul a spus când va arăta naționala cum își dorește el: „Am o obligație față de România”

alt-text Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 14:18
  • Gică Hagi (61 de ani) a prefațat duelul cu Bosnia din Liga Națiunilor și a transmis de cât timp are nevoie pentru ca echipa națională să ajungă la nivelul dorit.
  • România - Bosnia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul a explicat ce a pregătit pentru duelul cu următorul adversar, dar și strategia pe termen lung, într-o notă optimistă, așa cum ne-a obișnuit în ultimele săptămâni.

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Gică Hagi: „E nevoie de doi ani. După doi ani trebuie să ne calificăm la Euro”

Întrebat în mod direct în cât timp vor arăta „tricolorii” nivelul pe care și-l dorește, Hagi a transmis:

„În doi ani, nu? Că după doi ani trebuie să ne calificăm la Europene. Eu, în acest timp, trebuie să-i fac pe jucători să creadă și să aibă curaj.

Toată strategia pe care am făcut-o, v-am spus-o. Am făcut-o și în vară, am făcut două echipe, am jucat cu 30 și ceva de jucători.

Nu suntem cei mai buni în momentul de față. E obligația mea s-o fac. Lucrez pentru România și vreau să creez o echipă competitivă. Și asta înseamnă să câștige meciurile și să meargă la Campionate Europene și Mondiale.

Și al doilea lucru: încrederea. Totul ține de încredere. Sunt cu toții, și noi, și suporterii. Trebuie să avem încredere unii în alții”, a declarat Gigă Hagi, la conferință.

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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