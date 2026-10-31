 „Dubla” lui Bîrligea, gură de aer Ilie Dumitrescu dezvăluie ce a găsit pe biroul selecționerului Gică Hagi

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a reacționat după „dubla” reușită de Daniel Bîrligea (26 de ani) în ultimul meci din Serie A.

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După ce atacantul român a reușit primele sale goluri pentru Frosinone, în partida cu Lecce, scor 5-1, fostul vârf al naționalei vede performanța drept o gură de aer pentru selecționerul Gigă Hagi.

Ilie Dumitrescu: „Chiar luni am fost la birou la Gică Hagi... Pune-te și în locul lui”

„Este scenariul perfect pentru un antrenor (n.red. - să ai doi atacanți care marchează). Transferul este unul reușit. Dacă, în orice moment, intri și dai două goluri, este o mare performanță.

Pentru un atacant, asta este cea mai mare satisfacție, realizare. Să marchezi, să dai gol. În momentul ăsta, are deja un elan important. Și psihologic, și ca formă sportivă. A marcat și la echipa națională. Contează enorm”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Ulterior, oficialul FRF a dezvăluit că s-a văzut recent cu Gică Hagi, care ar fi fost nemulțumit de evoluțiile de la club ale atacanților pe care îi avea pe listă pentru echipa națională.

„Chiar luni am fost la birou la Gică Hagi și acolo era o listă cu atacanții. Și nu marcase niciunul niciun gol. Dar a venit chestia asta. E mai bine, începi să respiri. Când vezi lista aia de atacanți și vezi că nu au reușite... Nu? Pune-te și în locul lui Hagi”, a mai spus fostul atacant al naționalei.

Lotul preliminar al stranierilor pentru acțiunea din noiembrie

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

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