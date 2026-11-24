Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, și Ilie Năstase (80 de ani), fost mare tenismen român, au plecat azi spre Italia, acolo unde se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea (71 de ani)

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Cei doi au decolat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, alături de de soțiile lor, cu destinația Roma, acolo unde vor avea parte de o întâlnire specială cu Suveranul Pontif.

Gică Hagi și Ilie Năstase, întâlnire cu Papa Leon

Gică Hagi a avut parte de un program încărcat în această perioadă.

După ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor, selecționerul a plecat spre Qatar, acolo unde a fost prezent la meciul de debut al naționalei U17 la Campionatul Mondial, pierdut de „tricolori” cu 0-1 în fața Mexicului.

Hagi a revenit în țară și a plecat apoi spre Roma, acolo unde se va întâlni cu Papa Leon. La acest eveniment special vor participa și Ilie Năstase și Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României.

„Bineînțeles că sunt emoționat pentru vizita asta. Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc. O să auziți! (n.r. - dacă a pregătit ceva special). Cu siguranță, da.

E importantă o binecuvântare, absolut. Doamne Ajută și pentru națională, să fie, să iasă și să terminăm anul cum trebuie.

Nu ne plângem (n.r. - de program), este bine. Așteptăm (tragerea la sorți pentru preliminariile Euro) așa cum așteaptă toată lumea. Toți românii așteptăm, ce va fi, va fi, trebuie să fim puternici și să luptăm”, a declarat Hagi, conform gsp.ro.

Întrebat despre „dubla” cu Estonia din barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor, din martie anul viitor, Hagi a spus:

„Estonia este o echipă în fața căreia clar avem prima șansă, dar trebuie să avem respect față de ei. Nu au pierdut niciun meci acum, în grupă, și eu cred că au evoluat, au crescut. Cred că va fi un meci dificil, dar trebuie să trecem.

Ce rost are să vorbim acum ce va fi în martie? Până în martie avem timp, vin sărbătorile, apoi e timp să pregătim meciul. Sperăm să ajungem cum trebuie și toți jucătorii să joace, să fie în formă și să avem cea mai bună formulă”.

Ilie Năstase: „Suntem fericiți că mergem acolo”

Ilie Năstase, primul lider din istoria clasamentului ATP, a recunoscut că îi va oferi cadou o rachetă de tenis lui Papa Leon, care este un mare fan al „sportului alb”.

„E frumos că putem merge în locul acela sfânt. Soția mea este foarte credincioasă, este și ea fericită. Suntem fericiți că mergem acolo.

Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred”, a spus Ilie Năstase.

Întrebat despre ceremonia în cadrul căreia a fost omagiat la Turneul Campionilor, fostul mare tenismen a spus:

„E frumos, e frumos. Am văzut că lumea vrea ca și ceilalți sportivi să fie omagiați.

Voi fi și la retragerea lui Wawrinka, de la București, din decembrie, da. A început să joace la noi, în Cupa Davis, ne-a bătut atunci, dar asta e. Îl omagiem.

Zverev a avut un an foarte bun, a luat două Grand Slam-uri, clar că își dorea și Turneul Campionilor, dar Alcaraz a câștigat pe merit”.

În luna mai a acestui an, Cristi Chivu, alături de jucătorii săi de la Inter, au fost primiți la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, după ce formația nerazzurră a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară în istorie, în sezonul trecut.

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