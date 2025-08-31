Zi specială pentru Gică Hagi „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul

Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi (60 de ani), s-a întors astăzi în localitatea natală Săcele, județul Constanța, locul unde a făcut primii pași în fotbal.

Gică Hagi a trăit o zi specială. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile s-a întors pentru câteva ore din nou în satul natal.

Gică Hagi a revenit la Săcele și a dat startul meciului echipei locale

„Regele” a dat lovitura de începere la meciul dintre Tricolorul Săcele și Voința Siminoc, partidă din Liga a 5-a.

Pentru Gică Hagi, întoarcerea acasă a fost o călătorie în timp, spre anii copilăriei, acolo unde a început pasiunea pentru fotbal.

„Astăzi am revenit în locul unde a început totul, satul natal Săcele din județul Constanța. Emoții, foarte multe amintiri, o reîntâlnire dragă cu cei alături de care am copilărit în primii ani de viață”, a scris Hagi pe pagina sa de Facebook.

„Drumul meu a fost frumos. Am fost un copil norocos”

Hagi a retrăit începuturile unei cariere legendare. În mijlocul oamenilor din satul în care a copilărit, el a transmis un mesaj puternic despre muncă, talent și educație.

„A fost frumos! Drumul a fost frumos și deciziile au fost bune! Am muncit și am ajuns departe. Talentul e una și munca e cealaltă. Dacă vrei și poți, ajungi departe. Fiecare are harul lui și trebuie să creadă în ce face. Cu speranța și cu munca, poți să ajungi departe.

Aici am jucat fotbal, am învățat. Am fost bucuros, fericit, cum am spus și în carte. Drumul meu a fost frumos. Am fost un copil norocos, norocos să am lângă mine oameni care m-au învățat. Nu te naști cel mai bun, devii cel mai bun dacă ai profesori și eu am avut noroc în privința asta.

Eu spun tot timpul și merg pe acest lucru pentru că profesorii sunt foarte importanți. Dacă ai profesori buni, înveți foarte multe, te dezvolți și apoi ajungi să faci și tu aceleași lucruri.

Acesta a fost singurul meu scop după ce m-am lăsat de fotbal: prima oară mi-a plăcut să joc și după aceea să încerc să dăm o oportunitate copiilor cu Academia. Avem multă treabă de făcut, muncim mult”, a declarat Gică Hagi, citat de presa locală.

Hagi s-a renunțat la postul antrenor de la Farul și a rămas doar acționar majoritar.

Rădăcinile lui Hagi: copilăria și primele lecții de fotbal în Săcele

Copilăria lui Gheorghe Hagi în Săcele, satul său natal din județul Constanța, este descrisă cu emoție în cartea Hagi, semnată de Grigore Cartianu.

Acolo, pe câmpurile pline de ciulini, tânărul Hagi alerga după o minge improvizată din păr de cal, „fabricată” de papu, învățând primele lecții ale fotbalului și ale vieții.

Familia sa, părinții Iancu și Chirața și bunicii, papu Gheorghe și Sultana, i-au fost alături în primii ani, oferindu-i sprijinul și învățăturile care l-au ghidat mai târziu spre marile arene ale lumii.

