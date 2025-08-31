Zi specială pentru Gică Hagi  „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul +5 foto
Gică Hagi (centru) s-a fotografiat cu jucătorii de la Tricolorul Săcele
Diverse

Zi specială pentru Gică Hagi „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 16:13
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 16:28
  • Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi (60 de ani), s-a întors astăzi în localitatea natală Săcele, județul Constanța, locul unde a făcut primii pași în fotbal.

Gică Hagi a trăit o zi specială. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile s-a întors pentru câteva ore din nou în satul natal.

Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate
Citește și
Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate
Citește mai mult
Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate

Gică Hagi a revenit la Săcele și a dat startul meciului echipei locale

„Regele” a dat lovitura de începere la meciul dintre Tricolorul Săcele și Voința Siminoc, partidă din Liga a 5-a.

Pentru Gică Hagi, întoarcerea acasă a fost o călătorie în timp, spre anii copilăriei, acolo unde a început pasiunea pentru fotbal.

Astăzi am revenit în locul unde a început totul, satul natal Săcele din județul Constanța. Emoții, foarte multe amintiri, o reîntâlnire dragă cu cei alături de care am copilărit în primii ani de viață”, a scris Hagi pe pagina sa de Facebook.

„Drumul meu a fost frumos. Am fost un copil norocos”

Hagi a retrăit începuturile unei cariere legendare. În mijlocul oamenilor din satul în care a copilărit, el a transmis un mesaj puternic despre muncă, talent și educație.

„A fost frumos! Drumul a fost frumos și deciziile au fost bune! Am muncit și am ajuns departe. Talentul e una și munca e cealaltă. Dacă vrei și poți, ajungi departe. Fiecare are harul lui și trebuie să creadă în ce face. Cu speranța și cu munca, poți să ajungi departe.

Aici am jucat fotbal, am învățat. Am fost bucuros, fericit, cum am spus și în carte. Drumul meu a fost frumos. Am fost un copil norocos, norocos să am lângă mine oameni care m-au învățat. Nu te naști cel mai bun, devii cel mai bun dacă ai profesori și eu am avut noroc în privința asta.

Eu spun tot timpul și merg pe acest lucru pentru că profesorii sunt foarte importanți. Dacă ai profesori buni, înveți foarte multe, te dezvolți și apoi ajungi să faci și tu aceleași lucruri.

Acesta a fost singurul meu scop după ce m-am lăsat de fotbal: prima oară mi-a plăcut să joc și după aceea să încerc să dăm o oportunitate copiilor cu Academia. Avem multă treabă de făcut, muncim mult”, a declarat Gică Hagi, citat de presa locală.

Hagi s-a renunțat la postul antrenor de la Farul și a rămas doar acționar majoritar.

Rădăcinile lui Hagi: copilăria și primele lecții de fotbal în Săcele

Copilăria lui Gheorghe Hagi în Săcele, satul său natal din județul Constanța, este descrisă cu emoție în cartea Hagi, semnată de Grigore Cartianu.

Acolo, pe câmpurile pline de ciulini, tânărul Hagi alerga după o minge improvizată din păr de cal, „fabricată” de papu, învățând primele lecții ale fotbalului și ale vieții.

Familia sa, părinții Iancu și Chirața și bunicii, papu Gheorghe și Sultana, i-au fost alături în primii ani, oferindu-i sprijinul și învățăturile care l-au ghidat mai târziu spre marile arene ale lumii.

Galerie foto (5 imagini)

Gică Hagi s-a întors la Sacele (foto: Facebook) Gică Hagi s-a întors la Sacele (foto: Facebook) Gică Hagi s-a întors la Sacele (foto: Facebook) Gică Hagi s-a întors la Sacele (foto: Facebook) Gică Hagi s-a întors la Sacele (foto: Facebook)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Superliga
17:51
LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Rapid, lăsată cu ochii în soare Fotbalistul adus în teste l-a convins pe Gâlcă, dar a ales să se întoarcă în Italia
Superliga
12:45
Rapid, lăsată cu ochii în soare Fotbalistul adus în teste l-a convins pe Gâlcă, dar a ales să se întoarcă în Italia
Citește mai mult
Rapid, lăsată cu ochii în soare Fotbalistul adus în teste l-a convins pe Gâlcă, dar a ales să se întoarcă în Italia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
gheorghe hagi gica hagi sacele lovitura de start
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share