LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat +7 foto
Liga 1
Superliga

LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 17:51
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 19:07
  • Csikszereda și Oțelul Galați se întâlnesc ACUM, în etapa #8 a Ligii 1.
  • De la 21:00, Farul și Petrolul închid runda, la Ovidiu.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

Rapid, U Cluj și Dinamo au obținut victorii în primele partide din runda #8. Universitatea Craiova a încheiat la egalitate cu Botoșani, scor 1-1, în timp ce derby-ul etapei, disputat la Cluj între CFR și FCSB, s-a terminat 2-2.

Citește și
Luni, 1 septembrie

Csikszereda - Oțelul Galați 1-1 live

  • Au marcat: Anderson Ceara (min. 49) / Joao Paulo (min. 31)

Echipe de start:

  • Csikszereda: E. Pap - Bloj, Vegh, Palmes, Ferenczi - Dos Santos, Bodo, Veres, Szabo - Eppel, Dolny
  • Rezerve: Simon, Kelemen, Karacsony, Szilagyi, Gal-Andrezly, Celic, Csuros, Erdei, Bakos, Szalay, Jebari
  • Antrenor: Robert Ilyes
  • Oţelul Galaţi: I. Popescu - Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Kazu - Lameira, Zivulic, J. Paulo - Andrezinho, Patrick, Bană
  • Rezerve: Ursu, Rus, Bonilla, Murria, Chira, Frunză,  Pedro Nuno, Paulinho, Postelnicu, A. Ciobanu, Neicu, D. Sandu
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Marinescu Vasile și Bobe Ionuț Marius. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Farul Constanța - Petrolul Ploiești, live de la 21:00

  • Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Orbuleț Mircea și Popescu Adrian. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi

S-au jucat:

CFR Cluj - FCSB 2-2

  • Au marcat: Djokovic '19, Emerllahu '45+1 / Tănase '43 (penalty), Cisotti '88
Citește și
  • CFR Cluj: Hindrich - Sinyan, Kresic, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Fică - Șfaiț, Munteanu, Korenica
  • Rezerve: Gal, Micai, Abeid, Kun, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
  • FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Toma, Tănase, Cisotti - Thiam
  • Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Artene Ovidiu și Mitruți Daniel. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu, Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin
  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (6).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

FC Botoșani - U Craiova 1-1

  • Au marcat: Ongenda (min. 72) /Cicâldău (min. 62)
Citește și
Echipele de start:

  • FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Petro, Țigănașu - Papa, Ferreira - Câmpanu, Ongenda, Mailat - Dumiter
  • Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Diaw, Creț, Adams, David, Bordeianu, Dumitru, Bodișteanu, Mitrov, Kovtaliuk
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • U Craiova: Lung - Mogoș, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău, Ștefan - Houri, Nsimba
  • Rezerve: Popescu, Isenko, Bancu, Badelj, Fălcușan, Băluță, Teles, Matei, Băsceanu, Baiaram, Barbu
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen și Bîrdeș Romică. Arbitru VAR: Vidican Rareș George, Arbitru AVAR: Bojan Cosmin
  • Stadion: Municipal 
Meciul dintre Botoșani și Craiova (10).jpg
Meciul dintre Botoșani și Craiova (10).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Meciul dintre Botoșani și Craiova (1).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (2).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (3).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (4).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

FC Argeș - Metaloglobus 2-1

  • Au marcat: Matos (min. 3), Caio (min. 8) / D. Irimia (min. 15)

Echipele de start:

  • FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Rață - Caio, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Orozco, Tchassem, Seto, Blagaic, Heras, Pîrvu, Moldoveanu, Manole, Crăciun
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Caramalău, Pasagic, Sava - D.Irimia, Sabater, Gheorghe, Fernandes - Ubbink, Huiban
  • Rezerve: A.Irimia, Camara, Abbey, Milea, Sîrbu, Neacșu, Achim, Lis, Soare
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Feșnic Horațiu Mircea, Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

Rapid - UTA Arad 2-0

  • Au marcat: Ciobotariu ('13), Dobre ('30)
Citește și
  • Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • UTA Arad: Iliev - Tutu, Poulolo, Benga, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
  • Rezerve: Gorcea, Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino, Hrezdac, Matei, Mihai, Coman
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Stadion: „Giulești”, București
  • Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Badea Marius, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Andrei Florin
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (6).jpeg
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo - Hermannstadt 2-0

  • Au marcat: Karamoko '48, Boateng '73
Citește și
Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Ailiesei, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț
  • Rezerve: Mutu, Pop, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batista, Gandilă, Vuc, Buș
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail
  • Stadion: Arena Naţională
Dinamo - Hermannstadt, meci
Dinamo - Hermannstadt, meci

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Unirea Slobozia - U Cluj 0-1

  • A marcat: Nistor '53
Citește și
Echipele de start:

  • Slobozia: Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamdiu, Purece - Bărbuț, Afalna, Dragu
  • Rezerve: Ciupercă, Gurău - Deaconu, Florescu, Ibrian, Rotund, Safronov, Said, C. Toma
  • Antrenor: Andrei Prepeliță
  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Simion, Codrea, Bic - Nistor - Trică, Lukic
  • Rezerve: Chirilă, Lefter - ARtean, Bârstan, Bota, Capradossi, Drammeh, Fabry, Macalou, Murgia, M. Silva
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Arbitru: Roman George Catalin, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Filip Alexandru, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

Clasamentul Superligii

Loc/ EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova820
2. Rapid818
3. Dinamo815
4. FC Argeș815
5. FC Botoșani813
6. UTA Arad813
7. U Cluj812
8. Unirea Slobozia811
9. Farul Constanța710
10. Oțelul Galați79
11. Hermannstadt87
12. Petrolul Ploiești76
13. FCSB86
14. CFR Cluj76
15. Metaloglobus81
16. Csikszereda61

Citește și

Universitatea Craiova dinamo liga 1 LIVE rapid fcsb
