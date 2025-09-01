LIVE Csikszereda - Oțelul se joacă ACUM, în etapa #8 a Ligii 1 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- Csikszereda și Oțelul Galați se întâlnesc ACUM, în etapa #8 a Ligii 1.
- De la 21:00, Farul și Petrolul închid runda, la Ovidiu.
Rapid, U Cluj și Dinamo au obținut victorii în primele partide din runda #8. Universitatea Craiova a încheiat la egalitate cu Botoșani, scor 1-1, în timp ce derby-ul etapei, disputat la Cluj între CFR și FCSB, s-a terminat 2-2.
Luni, 1 septembrie
Csikszereda - Oțelul Galați 1-1 live
- Au marcat: Anderson Ceara (min. 49) / Joao Paulo (min. 31)
Echipe de start:
- Csikszereda: E. Pap - Bloj, Vegh, Palmes, Ferenczi - Dos Santos, Bodo, Veres, Szabo - Eppel, Dolny
- Rezerve: Simon, Kelemen, Karacsony, Szilagyi, Gal-Andrezly, Celic, Csuros, Erdei, Bakos, Szalay, Jebari
- Antrenor: Robert Ilyes
- Oţelul Galaţi: I. Popescu - Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Kazu - Lameira, Zivulic, J. Paulo - Andrezinho, Patrick, Bană
- Rezerve: Ursu, Rus, Bonilla, Murria, Chira, Frunză, Pedro Nuno, Paulinho, Postelnicu, A. Ciobanu, Neicu, D. Sandu
- Antrenor: Laszlo Balint
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Marinescu Vasile și Bobe Ionuț Marius. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
Farul Constanța - Petrolul Ploiești, live de la 21:00
- Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Orbuleț Mircea și Popescu Adrian. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi
S-au jucat:
CFR Cluj - FCSB 2-2
- Au marcat: Djokovic '19, Emerllahu '45+1 / Tănase '43 (penalty), Cisotti '88
- CFR Cluj: Hindrich - Sinyan, Kresic, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Fică - Șfaiț, Munteanu, Korenica
- Rezerve: Gal, Micai, Abeid, Kun, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi
- Antrenor: Andrea Mandorlini
- FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Toma, Tănase, Cisotti - Thiam
- Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian
- Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Artene Ovidiu și Mitruți Daniel. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu, Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin
- Stadion: Dr. Constantin Rădulescu
FC Botoșani - U Craiova 1-1
- Au marcat: Ongenda (min. 72) /Cicâldău (min. 62)
Echipele de start:
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Petro, Țigănașu - Papa, Ferreira - Câmpanu, Ongenda, Mailat - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Diaw, Creț, Adams, David, Bordeianu, Dumitru, Bodișteanu, Mitrov, Kovtaliuk
- Antrenor: Leo Grozavu
- U Craiova: Lung - Mogoș, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău, Ștefan - Houri, Nsimba
- Rezerve: Popescu, Isenko, Bancu, Badelj, Fălcușan, Băluță, Teles, Matei, Băsceanu, Baiaram, Barbu
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen și Bîrdeș Romică. Arbitru VAR: Vidican Rareș George, Arbitru AVAR: Bojan Cosmin
- Stadion: Municipal
FC Argeș - Metaloglobus 2-1
- Au marcat: Matos (min. 3), Caio (min. 8) / D. Irimia (min. 15)
Echipele de start:
- FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Rață - Caio, Matos, Bettaieb
- Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Orozco, Tchassem, Seto, Blagaic, Heras, Pîrvu, Moldoveanu, Manole, Crăciun
- Antrenor: Bogdan Andone
- Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Caramalău, Pasagic, Sava - D.Irimia, Sabater, Gheorghe, Fernandes - Ubbink, Huiban
- Rezerve: A.Irimia, Camara, Abbey, Milea, Sîrbu, Neacșu, Achim, Lis, Soare
- Antrenor: Mihai Teja
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Feșnic Horațiu Mircea, Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
Rapid - UTA Arad 2-0
- Au marcat: Ciobotariu ('13), Dobre ('30)
- Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
- Rezerve: Stolz, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
- Antrenor: Costel Gâlcă
- UTA Arad: Iliev - Tutu, Poulolo, Benga, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
- Rezerve: Gorcea, Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino, Hrezdac, Matei, Mihai, Coman
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Stadion: „Giulești”, București
- Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Badea Marius, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Andrei Florin
Dinamo - Hermannstadt 2-0
- Au marcat: Karamoko '48, Boateng '73
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
- Rezerve: Ailiesei, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț
- Rezerve: Mutu, Pop, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batista, Gandilă, Vuc, Buș
- Antrenor: Marius Măldărășanu
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail
- Stadion: Arena Naţională
Unirea Slobozia - U Cluj 0-1
- A marcat: Nistor '53
Echipele de start:
- Slobozia: Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamdiu, Purece - Bărbuț, Afalna, Dragu
- Rezerve: Ciupercă, Gurău - Deaconu, Florescu, Ibrian, Rotund, Safronov, Said, C. Toma
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Simion, Codrea, Bic - Nistor - Trică, Lukic
- Rezerve: Chirilă, Lefter - ARtean, Bârstan, Bota, Capradossi, Drammeh, Fabry, Macalou, Murgia, M. Silva
- Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Arbitru: Roman George Catalin, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Filip Alexandru, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
- Stadion: Clinceni - Arena 1
Clasamentul Superligii
|Loc/ Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. U Craiova
|8
|20
|2. Rapid
|8
|18
|3. Dinamo
|8
|15
|4. FC Argeș
|8
|15
|5. FC Botoșani
|8
|13
|6. UTA Arad
|8
|13
|7. U Cluj
|8
|12
|8. Unirea Slobozia
|8
|11
|9. Farul Constanța
|7
|10
|10. Oțelul Galați
|7
|9
|11. Hermannstadt
|8
|7
|12. Petrolul Ploiești
|7
|6
|13. FCSB
|8
|6
|14. CFR Cluj
|7
|6
|15. Metaloglobus
|8
|1
|16. Csikszereda
|6
|1