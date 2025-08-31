Rapid, lăsată cu ochii în soare Fotbalistul adus în teste l-a convins pe Gâlcă, dar a ales să se întoarcă în Italia

Christos Papadopoulos (20 de ani) a semnat cu Atalanta, după ce în ultimele trei săptămâni s-a antrenat cu Rapid.

Mijlocașul grec va evolua pentru echipa U23 a formației din Serie A.

Papadopoulos, jucător care aparține de Genoa, l-a impresionat pe Constantin Gâlcă în timpul perioadei de probă.

Tehnicianul se aștepta ca fotbalistul să semneze, în cel mai scurt timp cu Rapid, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Christos Papadopoulos a semnat cu Atalanta

Mijlocașul grec a ales să dea curs ofertei primite de la Atalanta.

Papadopoulos va evolua pentru echipa U23 a formației din Serie A, sub formă de împrumut de la Genoa, până la finalul sezonului.

În cazul în care va avea evoluții convingătoare, Atalanta are și opțiunea unui transfer definitiv al jucătorului în vârstă de 20 de ani.

„Sosește talentul elen: Papadopoulos se alătură echipei Atalanta U23!

Atalanta BC are plăcerea de a anunța achiziționarea, pe bază de contract temporar cu opțiune de transfer definitiv, a drepturilor sportive ale fotbalistului grec Christos Papadopoulos de la Genoa.

Născut în Larisa (Grecia) la 1 noiembrie 2004, Christos este un atacant care și-a început cariera fotbalistică în țara natală, înainte de a se muta în Italia pentru a se alătura echipei Genoa în 2022.

A petrecut două sezoane cu echipa de tineret rossoblu, acumulând 46 de apariții, 17 goluri și 6 pase decisive, debutând apoi ca profesionist cu prima echipă pe 5 mai 2023, pe San Siro, împotriva lui AC Milan.

Sezonul trecut, grecul a jucat pentru Juventus Next Gen în Serie C, acumulând 19 apariții și marcând o dată în Grupa C.

Atalanta BC îi urează bun venit lui Christos în club și îi dorește mult succes, atât pe plan personal, cât și alături de echipă, în perioada în care va fi alături de nerazzurrii”, a anunțat Atalanta pe site-ul oficial.

700.000 de euro este cota lui Christos Papadopoulos, potrivit transfermarkt.ro

