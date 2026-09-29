România nu mai are poartă sigură Greșeala lui Ionuț Radu cu Bosnia continuă debandada: 3 portari și 5 gafe majore într-un an

România a jucat foarte slab și a pierdut și cel de-al doilea meci din Liga Națiunilor, 2-4 cu Bosnia, pe Arena Națională, într-o partidă în care eroarea portarului Ionuț Radu la golul de 1-3 a amplificat problemele echipei.

Gafa lui Radu se adaugă altor erori comise de portarii naționalei în ultimul an, apărute tot mai frecvent după ieșirea lui Florin Niță din circuitul primei reprezentative.

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Ionuț Radu (29 de ani) a comis luni seară, în România - Bosnia 2-4, o nouă gafă în tricoul naționalei.

În minutul 40, la scorul de 1-2, portarul a încercat să prindă șutul lui Alajbegovic, însă mingea l-a lovit în piept și a ricoșat în față. Tabakovic a urmărit faza și a înscris pentru 3-1.

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Ionuț Radu, pus la zid după gafa din meciul cu Bosnia. Gică Hagi: „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich”

Golul bosniacilor a venit la câteva minute după ce Daniel Bîrligea redusese diferența și a readus România în joc.

Pentru Ionuț Radu, a fost a doua mare eroare soldată cu gol în cele 11 selecții la prima reprezentativă.

La finalul meciului, Gheorghe Hagi nu l-a criticat direct, însă a spus:

„Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, pentru că merita. A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e”.

Mihai Stoica: „Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a avut o reacție mult mai critică la adresa lui Radu.

„Când vine Ionuț Radu și face așa ceva... Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor. Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc.

Nu poți să iei golul ăla dacă respecți echipa națională. Nu are cum să îți sară mingea din piept”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. România - Bosnia. Gafă imensă a lui Ionuț Radu

Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă cu Moldova

Radu a mai avut o fază similară la națională în octombrie 2025, în amicalul România - Moldova 2-1.

Readus la lot de Mircea Lucescu după doi ani, portarul a ieșit la o centrare, s-a ciocnit cu un adversar și a scăpat mingea, care a intrat în poartă. Radu a reclamat fault, însă golul a fost validat.

Cu toate astea, „Il Luce” l-a titularizat și în partida următoare cu Austria (1-0) din preliminariile CM 2026, iar portarul a fost felicitat de legendarul antrenor.

FOTO. Gafa lui Marian Aioani din meciul cu Georgia

Gafa lui Horațiu Moldovan din meciul cu Canada

Eroarea lui Radu din meciul cu Bosnia completează seria gafelor portarilor naționalei din ultimele 12 luni.

În septembrie 2025, Horațiu Moldovan (28 de ani) a greșit în amicalul România - Canada 0-3. La 0-1, a primit mingea în propriul careu și a încercat să dribleze un adversar în careul mic, în loc să o degajeze.

Ali Ahmed a pus presiune, a recuperat, iar Canada a înscris în poarta goală pentru 2-0.

Cu toate astea, regretatul Mircea Lucescu l-a titularizat pe Moldovan și în meciul următor cu Cipru (2-2) din preliminariile CM 2026.

Apoi l-a criticat și nu l-a mai convocat: „El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa și să joace minge lungă”.

FOTO. Gafa lui Horațiu Moldovan din partida cu Canada

Marian Aioani, două erori mari în primele meciuri la națională

Au urmat gafele lui Marian Aioani (26 de ani). Portarul Rapidului a avut, la rândul său, două erori mari cu consecințe pe tabela de marcaj în primele sale apariții pentru prima reprezentativă.

În martie 2026, la Bratislava, în amicalul Slovacia - România 2-0, Aioani a intrat la pauză și, la scurt timp după reluare, a greșit o pasă în propriul careu. Lobotka a recuperat, iar David Strelec a înscris pentru 2-0.

Două luni mai târziu, sub comanda lui Gheorghe Hagi, în Georgia - România 1-1, Aioani a fost titular și a ieșit greșit din nou, la o centrare simplă. Portarul Rapidului nu a reușit să rețină mingea, iar Kvilitaia a profitat și a deschis scorul. România a egalat ulterior prin Louis Munteanu.

Ionuț Radu, portarul cu două fețe: parade și erori

În cazul lui Ionuț Radu, erorile de la națională se înscriu într-un istoric mai lung la nivel de club. De-a lungul carierei, portarul „tricolor” a alternat perioade și meciuri în care a avut intervenții importante cu greșeli individuale care au cântărit greu pe tabela de marcaj.

Gafa care i-a marcat cel mai mult cariera rămâne cea din aprilie 2022, la Bologna - Inter 2-1. Radu, titular în poarta nerazzurrilor, a luftat la o pasă primită de la Perisic, iar Sansone a înscris în poarta goală.

Eroarea a venit într-un moment important al luptei pentru Il Scudetto, iar Inter a pierdut meciul și titlul de campioană, terminând sezonul la două puncte de AC Milan.

Au urmat și alte episoade de acest gen, inclusiv două erori în același meci, Auxerre - Lens 1-3, în 2023.

În perioada de la Celta Vigo, Radu a mai avut astfel de momente: în noiembrie 2025, cu Espanyol, și în martie 2026, cu Lyon, când un șut al lui Endrick i-a trecut pe sub brațe în minutul 87.

Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor

Suedia - 6p (5-2) Bosnia - 4p (4-2) Polonia - 1p (1-3) România - 0p (3-6)

Programul grupei României din Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 2-4 , Suedia - Polonia 3-1

, Suedia - Polonia 3-1 Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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