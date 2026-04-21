O întrebare pe care și-o pune orice selecționer. E imposibil să nu ai un asemenea moment. Și altă întrebare numai pentru Hagi. Și o dorință.

Gică Hagi de-abia a venit, are contract pe patru ani, cu Mondialul din 2030 în vizor, dar cu obiectiv intermediar Euro 2028, așa scria pe tricoul prezentat luni după-amiază.

Pentru că noul selecționer vrea victorii și calificări, cum ne-a anunțat din prima clipă. A repetat, parcă vorbind deja cu jucătorii, așteaptă performanțe la sfârșitul fiecărei campanii.

Vrea să fie primul mereu și ca antrenor al naționalei, indiferent de competiție. Să construiască prin performanță.

Momentul în care Hagi se va confrunta cu ceva nedorit de niciun selecționer

În acești patru ani, se va confrunta cândva, mai devreme sau mai târziu, cu un asemenea moment, e imposibil să nu treacă prin astfel de perioade: unul dintre „tricolori” nu va juca la echipa de club din străinătate, fie din cauza unei căderi de formă, fie pentru că rivalul pe post din vestiar este mai bun decât el.

Gică Hagi, din nou selecționer după 25 de ani Foto: Iosif Popescu

Ni s-a întâmplat nu o dată. Ideal e să evolueze toți peste tot în același timp, dar idealul se împlinește rareori.

Să zicem, un titular indiscutabil (sau mai mulți) devine rezervă cu două luni înaintea unui meci important al naționalei, și antrenorul său de la club nu îl mai ridică de pe bancă partide în șir. Se pregătește, dar nu joacă.

Va avea Hagi curajul să schimbe? Nume sau forma de moment? Dar dacă numele e tot Hagi?

Ce va face Hagi atunci? Va continua să-l cheme și să-l titularizeze pentru că nu vrea să schimbe echipa, nucleul ei, ce are format, stabil?

Sau va avea curajul de a interveni imediat, va renunța temporar la acel „titular indiscutabil” și va da altuia șansa să joace , altuia în formă, cu meciuri în picioare?

Va conta numele, ce a reprezentat el în trecut, ori va conta prezentul, numai și numai prezentul?

Ce va face Hagi dacă acel posibil „titular indiscutabil” se va numi tot Hagi? Va fi antrenor sau va fi tată? Nu a avut niciodată această dilemă ca selecționer.

Construiește structura și lasă concurența să decidă

Mi-ar plăcea ca selecționerul Hagi să meargă pe filosofie, pe stil, pe idee până la capăt. Nu pe nume.

Construiește structura, modelul în care să se integreze toți jucătorii. Fă-i pe toți să înțeleagă ce vrei să faci.

Nu ține de nume, nu trage de ele, mizează numai pe formă, pe moment, cine e cel mai bun atunci să joace. Lasă concurența să facă diferența.

Ai curaj, cum ai spus de multe ori, ai puterea de a renunța la nume care nu sunt în perioade bune.

Nu e totul să fii în străinătate, e esențial să joci acolo.

Joci la club, joci la națională. Nu? Nu și la națională.