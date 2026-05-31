„Vreau să rămân" Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua". Ce a spus Stoican
Publicat: 31.05.2026, ora 23:45
Actualizat: 01.06.2026, ora 00:02
  • Farul s-a salvat in extremis la baraj și va continua să joace în Liga 1 și sezonul viitor
  • Constănțenii au învins Chindia la loviturile de departajare, 1-1, 4-2 d. pen.
După meci, Denis Alibec (35 de ani) a comentat relația lui cu suporterii Farului, care încă îi reproșează faptul că a plecat la FCSB vara trecută. El a revenit în iarnă la Constanța, ca jucător liber. Acum, la finalul sezonului, este din nou liber de contract.

Denis Alibec: „Vreau să rămân la Farul”

„Suporterii au fost minunați în această seară, chiar dacă nu-mi mai strigă numele.

Știu că sunt supărați pe mine că am plecat la Steaua (n.r. FCSB), dar să nu uite ce am făcut pentru club, mi-am dat viața mereu aici, am câștigat primul campionat din istoria Farului.

Sper ca pe viitor să înțeleagă lucrul acesta. Anul trecut am decis că nu mai pot să rămân, așa că trebuie să înțeleagă și ei, asta e viața unui fotbalist, nu avem noi un derby cu Steaua (n.r. FCSB). Sufletul meu a fost mereu aici.

Și conducerea trebuie să înțeleagă că vreau să rămân, ca să facem lucruri mari, cum am demonstrat că putem să facem”, a spus Alibec la Prima Sport.

Stoican: „Să nu mai trăim periculos, ca acum!”

Antrenorul Flavius Stoican (49 de ani), fără victorie pe banca Farului, a reușit să salveze echipa de la retrogradare în ultimul meci al sezonului, după prelungiri și penalty-uri:

„Au fost emoții și înainte de partidă, și la penalty-uri, important e că s-a terminat cu bine. Jucătorii nu mai știau să se bucure, vreau să-i felicit și pe ei, și pe oamenii care au venit la stadion.

Ne-am pregătit și pentru penalty-uri, nu am tratat cu superficialitate această partidă. Știam că nu va fi ușor, mă mulțumește că Farul e în Liga 1. Băieții au acumulat multe supărări din cauza nereușitelor.

Nu e vorba despre mine sau bilanțul meu, constănțenii au o echipă în Liga 1. Mai am un an de zile contract, dar nu mă ține nimic legat, e vorba dacă putem face lucruri mult mai bune, să nu mai trăim periculos, ca acum”.

