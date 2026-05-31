Răzvan Lucescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 19:12
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 19:21
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre Mircea Lucescu, la aproape două luni de la moartea fostului selecționer al României.
  • Antrenorul lui PAOK a explicat de ce familia nu a încercat să îl oprească pe „Il Luce” din antrenorat, chiar dacă starea sa de sănătate se înrăutățise.
Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce fusese internat la finalul lunii martie. Fostului selecționer i se făcuse rău în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei naționale.

Întrebat dacă cineva ar fi putut să îl oprească pe Mircea Lucescu din antrenorat, Răzvan Lucescu a răspuns:

„Nu, nu. Şi e corect ca fiecare să decidă ce are de făcut cu viaţa lui, să decidă modul în care vrea să o ducă la sfârşit.

Nu era corect ca cineva să-l influenţeze, cu atât mai mult noi cei din afară, eu, poate mama. Dar nu, nu”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit orangesport.ro.

Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009

Răzvan Lucescu a vorbit și despre gestul său de la Arena Națională, acolo unde a stat timp de două zile lângă catafalcul tatălui său și a dat mâna cu oamenii veniți să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

„Ok, mi se părea absolut firesc, că oamenii de ce au venit acolo? Au făcut un efort şi trebuia cineva să-i salute şi să le mulţumească.

Pe de-o altă parte mi s-a părut corect să stau alături de tatăl meu în toată această perioadă. Nimic ieşit din comun”, a mai spus antrenorul lui PAOK.

Mircea Lucescu - ziua doi de priveghi FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

