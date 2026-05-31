Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci

alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 22:43
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 23:30
  • Tiberiu Căpușă (28 de ani) are nunta programată chiar înaintea returului dintre FC Voluntari și Hermannstadt, meci decisiv pentru menținerea în Superliga.
  • Situația lui Căpușă este similară cazului Alex Pop (26 de ani), jucătorul lui Dinamo care a avut nunta programată chiar în ziua finalei barajului de Europa, cu FCSB.
Hermannstadt va juca luni, 1 iunie, de la ora 20:30, returul barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1, pe terenul lui FC Voluntari.

Sibienii pornesc cu avantaj după victoria din tur, scor 3-2, dar Dorinel Munteanu are probleme înaintea partidei decisive.

Tiberiu Căpușă are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea să fie prezent la meci

Tiberiu Căpușă are nunta programată în perioada returului cu FC Voluntari, iar situația i-a dat peste cap planurile lui Dorinel Munteanu.

După meciul tur, antrenorul lui Hermannstadt spunea că fundașul nu va fi în lot, însă înaintea partidei decisive a admis că ar putea apela totuși la el, din cauza problemelor de efectiv.

„Știm cu toții, am anunțat și după meci că Căpușă are nuntă. Îi doresc casă de piatră! Nu știu dacă pot să mă bazez pe el la ora jocului, poate va fi în lot, dar vom vedea la startul partidei dacă va face parte din lot.

Este o posibilitate să fie în lot, pentru că nu am nici la număr jucător. Mai am puțin timp să mă gândesc. Este ceva normal, dar trebuie să fac în așa fel încât să ne atingem obiectivul”, a declarat Dorinel Munteanu, înainte de meci.

39 de meciuri
a bifat Căpușă pentru Hermannstadt în acest sezon, în care a reușit să marcheze un gol. Fundașul este cotat la 650.000 de euro, potrivit Transfermarkt

Situația seamănă cu episodul Alex Pop de la Dinamo. Atacantul a avut nunta în ziua finalei barajului pentru Conference League cu FCSB, iar „câinii” au încercat să îl aducă de urgență de la Cluj la București după ce George Pușcaș a devenit indisponibil.

Planul nu a mai putut fi pus în practică, iar Pop nu a fost folosit în meciul pierdut de Dinamo, scor 1-2 după prelungiri.

