Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”

Ilie Năstase (79 de ani), fost mare tenismen român, a reacționat după calificarea Soranei Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) în sferturile de finală de la Roland Garros.

în sferturile de finală de la Roland Garros. Românca a reușit această performanță la 17 ani distanță de precedenta prezență între primele opt jucătoare de la Paris.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros după victoria cu Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6(4), într-un meci disputat pe arena Suzanne-Lenglen și încheiat după o oră și 55 de minute.

În sferturi, Cîrstea va da peste Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA). Andreeva e una dintre puținele jucătoare care au învins-o pe Sorana în acest an. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 7-6(4), 4-6, 6-2 la turneul de la Linz.

Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”

Cîrstea a anunțat deja că se va retrage la sfârșitul anului competițional.

Fostul mare tenismen spune că nu înțelege de ce Sorana ia în calcul retragerea, într-un sezon în care continuă să obțină rezultate extraordinare.

„Eu nu înțeleg de ce vrea să se retragă. Te retragi când începi să pierzi. Dacă tot câștigi și le bați pe rivalele mai tinere cu 10 ani, de ce?

Ea trebuie să vorbească. Nu pot să vorbesc eu pentru ea. Eu sunt șocat să văd că spune că se retrage, dar câștigă”, a declarat Ilie Năstase, conform fanatik.ro.

Sorana Cirstea is through to the quarter-final at Roland-Garros for the first time in 17 years! 🤩 pic.twitter.com/IJPmLaBHJO — TNT Sports (@tntsports) May 31, 2026

Românca a devenit a treia cea mai în vârstă sfertfinalistă de la Roland Garros în Era Open, fiind depășită doar de Helga Masthoff, în 1978, și Billie Jean King, în 1980.

Și OptaAce a reacționat după calificarea Soranei Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros.

Contul specializat în statistici a evidențiat faptul că românca este a treia cea mai în vârstă jucătoare din Era Open care ajunge în această fază la Paris și a încheiat mesajul cu îndemnul: „DON’T RETIRE!” (Nu te retrage!).

3 - Sorana Cirstea is the third-oldest Women’s Singles quarter-finalist at Roland Garros in the Open Era, older only than Helga Masthoff in 1978 and Billie Jean King in 1980. DON'T RETIRE 🙏!#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/X2izMMTlS6 — OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport